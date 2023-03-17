ЗСУ за добу ліквідували понад 700 окупантів і десятки одиниць техніки, — Генштаб
Кількість знищених протягом 16 березня російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
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Ліквідовані війська рф
За 16 березня українські захисники знищили на фронтах війни понад 700 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили два танки, 13 бронемашин та 13 артилерійських систем.
Загальні втрати російської армії за час війни
Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:
- особового складу — близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано;
- танків — 3 506 (+2) од.;
- бойових броньованих машин — 6 823 (+13) од.;
- артилерійських систем — 2 552 (+13) од.;
- РСЗВ — 504 (+1) од.;
- засобів ППО — 265 (+0) од.;
- літаків — 305 (+0) од.;
- гелікоптерів — 290 (+1) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 145 (+0);
- крилатих ракет — 907 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 401 (+7) од.;
- спеціальної техніки — 258 (+1).
Нагадаємо, що міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29.
Фото: Генштаб