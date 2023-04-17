ВСУ за сутки поразили зенитный комплекс и ряд других важных военных объектов РФ, — Генштаб
За минувшие сутки артиллерия ВСУ обстреляла зенитный комплекс российской армии. Украинская авиация тем временем сбила четыре беспилотника.
Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Успешная работа авиации ВСУ
За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли около десяти успешных ударов по российской армии.
Так, были подтверждены поражения четырех беспилотников разных типов — два БпЛА "Орлан-10", один разведывательный "Элерон" и один дрон-камикадзе "Ланцет".
Кроме того, украинская авиация обстреляла пять районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и одну позицию зенитно-ракетного комплекса.
Артиллерия и ракетные войска Украины против врага
Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.
Так, артиллерия и ракетные войска нанесли точные удары по составу горюче-смазочных материалов, двум складам с боеприпасами и району сосредоточения живой силы и техники россиян.
Кроме того, были поражены пункт управления оккупационными подразделениями и зенитно-ракетный комплекс российской армии.
Напомним, российские оккупационные войска безуспешно наступали за прошедшие сутки на разных направлениях в Донецкой и Луганской областях. Все атаки были отражены украинскими защитниками.