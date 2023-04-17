ВСУ за сутки поразили зенитный комплекс и ряд других важных военных объектов РФ, — Генштаб

Украинские войска на фронте. Фото: ВСУ

За минувшие сутки артиллерия ВСУ обстреляла зенитный комплекс российской армии. Украинская авиация тем временем сбила четыре беспилотника.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли около десяти успешных ударов по российской армии.

Так, были подтверждены поражения четырех беспилотников разных типов — два БпЛА "Орлан-10", один разведывательный "Элерон" и один дрон-камикадзе "Ланцет".

Кроме того, украинская авиация обстреляла пять районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и одну позицию зенитно-ракетного комплекса.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Так, артиллерия и ракетные войска нанесли точные удары по составу горюче-смазочных материалов, двум складам с боеприпасами и району сосредоточения живой силы и техники россиян.

Кроме того, были поражены пункт управления оккупационными подразделениями и зенитно-ракетный комплекс российской армии.

Напомним, российские оккупационные войска безуспешно наступали за прошедшие сутки на разных направлениях в Донецкой и Луганской областях. Все атаки были отражены украинскими защитниками.