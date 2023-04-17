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ЗСУ за добу вразили зенітний комплекс та низку інших важливих військових об'єктів РФ, — Генштаб

17 квітня 2023 08:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ за добу вразили зенітний комплекс та низку інших важливих військових об'єктів РФ, — Генштаб
Українські війська на фронті. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За минулу добу артилерія ЗСУ обстріляла зенітний комплекс російської армії. Українська авіація тим часом збила чотири безпілотники.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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За попередню добу українські Повітряні сили завдали близько десяти успішних ударів по російській армії.

Так, було підтверджено ураження чотирьох безпілотників різних типів — два БпЛА "Орлан-10", один розвідувальний "Елерон" та один дрон-камікадзе "Ланцет".

Крім того, українська авіація обстріляла п’ять районів зосередження особового складу та військової техніки окупантів і одну позицію зенітно-ракетного комплексу.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Так, артилерія та ракетні війська завдали влучних ударів по складу паливно-мастильних матеріалів, двох складах з боєприпасами і району зосередження живої сили та техніки росіян.

Крім того, були уражені пункт управління окупаційними підрозділами та зенітно-ракетний комплекс російської армії.

Нагадаємо, російські окупаційні війська безуспішно наступали протягом минулої доби на різних напрямках у Донецькій та Луганській областях. Усі атаки були відбиті українськими захисниками.

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