ВСУ за сутки нанесли десять авиаударов по армии РФ: сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Начался 557 день войны РФ против Украины. ВСУ активно противостоят противнику и за последние 24 часа, авиация украинской обороны выполнила 10 авиаударов по местам концентрации вражеских сил и военных единиц, а также три удара по их зенитно-ракетным системам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Штаб ВСУ сообщает, что ракетные подразделения и артиллерия нанесли удары по шести местам сосредоточения военных ресурсов противника, уничтожив 12 артиллерийских установок, два склада боеприпасов, две командные точки и одну зенитно-ракетную установку.

В то время как Украинские оборонительные силы активизировали свои действия в районе Мелитополя и проводят операции по укреплению своих позиций.

Удары РФ по Украине

По данным Генштаба, вражеская авиация атаковала Чугуновку в Харьковской области, Мясожаровку в Луганской области. Враг также пытался начать наступление в Новоегоровке и нанес авиационные удары в нескольких районах Донецкой и Запорожской областей. На Херсонском направлении были зарегистрированы авиаудары в районах Одрадокаменки и Ольговки.

"За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушение получили жилые дома гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что за время войны в Украине Вооруженные силы Украины ликвидировали 264 660 оккупантов, а также уничтожили 8 649 боевых бронированных машин противника. При этом лишь за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 600 российских солдат.

Также мы сообщали, что работа артиллерии Украины привела к тому, что военные РФ вынуждены были переместить свои артиллерийские комплексы далеко от линии столкновения. Такие действия затруднили им поддержку своей пехоты.