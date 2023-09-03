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ЗСУ за добу завдали десять авіаударів по армії РФ: зведення Генштабу

3 вересня 2023 11:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ за добу завдали десять авіаударів по армії РФ: зведення Генштабу
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Розпочався 557-й день війни РФ проти України. ВСУ активно протистоять противнику, і за останні 24 години авіація української оборони виконала 10 авіаударів по місцях концентрації ворожих сил та військових одиниць, а також три удари по їх зенітно-ракетних системах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Штаб ЗСУ повідомляє, що ракетні підрозділи та артилерія завдали ударів по шести місцях зосередження військових ресурсів противника, знищивши 12 артилерійських установок, два склади боєприпасів, дві командні точки та одну зенітно-ракетну установку.

Натомість Українські оборонні сили активізували свої дії в районі Мелітополя та проводять операції зі зміцнення своїх позицій.

Удари РФ по Україні

За даними Генштабу, ворожа авіація атакувала Чавунівку на Харківщині, М'ясожарівку на Луганщині. Ворог також намагався розпочати наступ у Новоєгорівці та завдав авіаційних ударів у кількох районах Донецької та Запорізької областей. На Херсонському напрямку були зареєстровані авіаудари в районах Одрадокам'янки та Ольгівки.

"За минулу добу ворог завдав 2 ракетні та 49 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, загинули та поранені серед цивільного населення. Руйнування отримали житлові будинки цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

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Повідомлення Генштаба ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що за час війни в Україні Збройні сили України ліквідували 264 660 окупантів, а також знищили 8 649 бойових броньованих машин противника. При цьому лише за минулу добу українські захисники ліквідували 600 російських солдатів.

Також ми повідомляли, що робота артилерії України призвела до того, що військові РФ змушені були перемістити свої артилерійські комплекси далеко від лінії зіткнення. Такі дії ускладнили їм підтримку своєї піхоти.

 

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