Потери российской армии на 20 февраля

Украинские защитники в сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 800 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 19 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 800 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли шесть танков, восемь бронемашин и семь артиллерийских систем.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 143 680 (+820) человек ликвидировано;

танков — 3 316 (+6) ед;

боевых бронированных машин — 6553 (+10) ед;

артиллерийских систем — 2 334 (+7) ед;

РСЗО — 471 (+2) ед.;

средств ПВО — 243 (+0) ед;

самолетов - 299 (+1) ед;

вертолетов - 287 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2018 (+2);

крылатых ракет — 873 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 209 (+13) ед;

специальной техники — 225 (+1).

Напомним, что николаевские десантники уничтожили вражеский новейший танк из "Джавелина".

Фото: Генеральный штаб ВСУ