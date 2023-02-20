Потери российской армии на 20 февраля

ВСУ за сутки уменьшили количество оккупантов на 800 человек: Генштаб назвал новые потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 800 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Ликвидированные захватчики
За 19 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 800 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли шесть танков, восемь бронемашин и семь артиллерийских систем.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 143 680 (+820) человек ликвидировано;
- танков — 3 316 (+6) ед;
- боевых бронированных машин — 6553 (+10) ед;
- артиллерийских систем — 2 334 (+7) ед;
- РСЗО — 471 (+2) ед.;
- средств ПВО — 243 (+0) ед;
- самолетов - 299 (+1) ед;
- вертолетов - 287 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2018 (+2);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 209 (+13) ед;
- специальной техники — 225 (+1).
Напомним, что николаевские десантники уничтожили вражеский новейший танк из "Джавелина".
Фото: Генеральный штаб ВСУ