Втрати російської армії на 20 лютого

ЗСУ за добу зменшили кількість окупантів на 800 осіб: Генштаб назвав нові втрати рф
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 800 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
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Ліквідовані загарбники
За 19 лютого українські захисники знищили на фронтах війни понад 800 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили шість танків, вісім бронемашин та сім артилерійських систем.
Загальні втрати окупаційної армії за час війни
Загальні бойові втрати російської армії такі:
- особового складу — близько 143 680 (+820) осіб ліквідовано;
- танків — 3 316 (+6) од.;
- бойових броньованих машин — 6 553 (+10) од.;
- артилерійських систем — 2 334 (+7) од.;
- РСЗВ — 471 (+2) од.;
- засобів ППО — 243 (+0) од.;
- літаків — 299 (+1) од.;
- гелікоптерів — 287 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 018 (+2);
- крилатих ракет — 873 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 209 (+13) од.;
- спеціальної техніки — 225 (+1).
Нагадаємо, що миколаївські десантники знищили ворожий новітній танк з "Джавеліна".
Фото: Генеральний штаб ЗСУ