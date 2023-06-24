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ВСУ за сутки уничтожили 12 артсистем и две системы РЭБ оккупантов, — Генштаб

24 июня 2023 22:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ за сутки уничтожили 12 артсистем и две системы РЭБ оккупантов, — Генштаб
Украинская армия бьет по врагу. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В течение 24 июня украинская армия нанесла около 40 точных ударов по позициям российских оккупантов. В частности, было поражено более 20 районов сосредоточения оккупационных сил, а также 12 артиллерийских систем на боевых позициях.

Об этом сообщает в вечерней сводке Генеральный штаб ВС Украины.

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Успехи украинской авиации

За текущие сутки украинские воздушные силы нанесли почти 20 успешных ударов по российской армии.

Украинский военный на фронте
Украинский военный на фронте
Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Так, украинская авиация обстреляла:

  • 18 районов сосредоточения личного состава;
  • одну позицию зенитно-ракетных комплексов.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась многочисленными успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Украинская артиллерия
Украинская артиллерия
Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Да, артиллерия и ракетные войска обстреляли:

  • три района сосредоточения живой силы и техники россиян;
  • два средства радиоэлектронной борьбы;
  • один зенитно-ракетный комплекс "Стрела".

Кроме того, Силы обороны Украины поразили 12 артиллерийских подразделений армии РФ на огневых позициях.

Вечерняя постройка Генштаба на 24 июня 2023 года
Вечерняя сводка Генштаба на 24 июня 2023 года

Напомним, по состоянию на утро 24 июня общее количество уничтоженных на фронтах войны российских оккупантов составило около 224 тысяч человек.

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