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Втрати Росії на 24 червня: статистика Генштабу

24 червня 2023 08:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Втрати Росії на 24 червня: статистика Генштабу
Український військовий завдає удару по окупантах. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 550 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 23 червня українські захисники знищили на фронтах війни понад 550 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили сім танків, шість бронемашин, 30 артилерійських систем і дві ракетні системи залпового вогню.

Загальні втрати армії РФ за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 223 910 (+580) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 024 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 804 (+6) од.;
  • артилерійських систем — 4 015 (+30) од.;
  • РСЗВ — 619 (+2) од.;
  • засобів ППО — 383 (+4) од.;
  • літаків — 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 308 (+1) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 460 (+13) од.;
  • крилатих ракет — 1 228 (+14) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 731 (+23) од.;
  • спеціальної техніки — 548 (+3) од.
Втрати російської армії на 24 червня 2023 року
Втрати російської армії на 24 червня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за попередню добу російські окупанти втратили 44 артилерійські системи, що є рекордним показником.

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