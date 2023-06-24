Втрати Росії на 24 червня: статистика Генштабу

Український військовий завдає удару по окупантах. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 550 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 23 червня українські захисники знищили на фронтах війни понад 550 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили сім танків, шість бронемашин, 30 артилерійських систем і дві ракетні системи залпового вогню.

Загальні втрати армії РФ за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 223 910 (+580) осіб ліквідовано;

танків — 4 024 (+7) од.;

бойових броньованих машин — 7 804 (+6) од.;

артилерійських систем — 4 015 (+30) од.;

РСЗВ — 619 (+2) од.;

засобів ППО — 383 (+4) од.;

літаків — 314 (+0) од.;

гелікоптерів — 308 (+1) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 460 (+13) од.;

крилатих ракет — 1 228 (+14) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 731 (+23) од.;

спеціальної техніки — 548 (+3) од.

Втрати російської армії на 24 червня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за попередню добу російські окупанти втратили 44 артилерійські системи, що є рекордним показником.