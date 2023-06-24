Втрати Росії на 24 червня: статистика Генштабу
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 550 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані загарбники
За 23 червня українські захисники знищили на фронтах війни понад 550 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили сім танків, шість бронемашин, 30 артилерійських систем і дві ракетні системи залпового вогню.
Загальні втрати армії РФ за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 223 910 (+580) осіб ліквідовано;
- танків — 4 024 (+7) од.;
- бойових броньованих машин — 7 804 (+6) од.;
- артилерійських систем — 4 015 (+30) од.;
- РСЗВ — 619 (+2) од.;
- засобів ППО — 383 (+4) од.;
- літаків — 314 (+0) од.;
- гелікоптерів — 308 (+1) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 460 (+13) од.;
- крилатих ракет — 1 228 (+14) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 731 (+23) од.;
- спеціальної техніки — 548 (+3) од.
Нагадаємо, за попередню добу російські окупанти втратили 44 артилерійські системи, що є рекордним показником.