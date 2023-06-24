Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ за добу знищили 12 артсистем і дві системи РЕБ окупантів, — Генштаб arrow

ЗСУ за добу знищили 12 артсистем і дві системи РЕБ окупантів, — Генштаб

24 червня 2023 22:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ за добу знищили 12 артсистем і дві системи РЕБ окупантів, — Генштаб
Українська армія б’є по ворогу. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Протягом 24 червня українська армія завдала близько 40 точних ударів по позиціях російських окупантів. Зокрема, були уражені понад 20 районів зосередження окупаційних сил, а також 12 артилерійських систем на бойових позиціях.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗС України.

Читайте також:

Успіхи української авіації

За поточну добу українські Повітряні сили завдали майже 20 успішних ударів по російській армії.

Український військовий на фронті
Український військовий на фронті
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Так, українська авіація обстріляла:

  • 18 районів зосередження особового складу;
  • одну позиції зенітно-ракетних комплексів.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася численними успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Українська артилерія
Українська артилерія
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Так, артилерія та ракетні війська обстріляли:

  • три райони зосередження живої сили та техніки росіян;
  • два засоби радіоелектронної боротьби;
  • один зенітно-ракетний комплекс “Стріла”.

Крім того, Сили оборони України уразили 12 артилерійських підрозділів армії РФ на вогневих позиціях. 

Вечірнє зведення Генштабу на 24 червня 2023 року
Вечірнє зведення Генштабу на 24 червня 2023 року

Нагадаємо, станом на ранок 24 червня загальна кількість знищених на фронтах війни російських окупантів становила майже 224 тисячі осіб.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB