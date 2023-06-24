ЗСУ за добу знищили 12 артсистем і дві системи РЕБ окупантів, — Генштаб

Українська армія б’є по ворогу. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Протягом 24 червня українська армія завдала близько 40 точних ударів по позиціях російських окупантів. Зокрема, були уражені понад 20 районів зосередження окупаційних сил, а також 12 артилерійських систем на бойових позиціях.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗС України.

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Успіхи української авіації

За поточну добу українські Повітряні сили завдали майже 20 успішних ударів по російській армії.

Український військовий на фронті

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Так, українська авіація обстріляла:

18 районів зосередження особового складу;

одну позиції зенітно-ракетних комплексів.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася численними успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Українська артилерія

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Так, артилерія та ракетні війська обстріляли:

три райони зосередження живої сили та техніки росіян;

два засоби радіоелектронної боротьби;

один зенітно-ракетний комплекс “Стріла”.

Крім того, Сили оборони України уразили 12 артилерійських підрозділів армії РФ на вогневих позиціях.

Вечірнє зведення Генштабу на 24 червня 2023 року

Нагадаємо, станом на ранок 24 червня загальна кількість знищених на фронтах війни російських окупантів становила майже 224 тисячі осіб.