ВСУ за сутки уничтожили 13 российских артподразделений, — Генштаб

Украинские танкисты на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

В течение 29 июня украинская армия нанесла более 30 точных ударов по позициям российских оккупантов. В частности, было поражено 13 артиллерийских систем на боевых позициях.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Успехи украинской авиации

За текущие сутки украинские воздушные силы нанесли 11 успешных ударов по российской армии.

Украинская авиация обстреляла 11 районов сосредоточения личного состава.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась многочисленными успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Украинский военный бьет по врагу

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Так, артиллерия и ракетные войска обстреляли:

два района сосредоточения живой силы и техники россиян;

три пункта управления;

одну радиолокационную станцию.

На фронте

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Кроме того, Силы обороны Украины поразили 13 артиллерийских подразделений армии РФ на огневых позициях.

Утренняя сводка Генштаба за 30 июня 2023 года

Напомним, что за ходом российско-украинской войны можно следить онлайн.