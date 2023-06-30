Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ за сутки уничтожили 13 российских артподразделений, — Генштаб arrow

ВСУ за сутки уничтожили 13 российских артподразделений, — Генштаб

30 июня 2023 07:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ за сутки уничтожили 13 российских артподразделений, — Генштаб
Украинские танкисты на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В течение 29 июня украинская армия нанесла более 30 точных ударов по позициям российских оккупантов. В частности, было поражено 13 артиллерийских систем на боевых позициях.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Успехи украинской авиации

За текущие сутки украинские воздушные силы нанесли 11 успешных ударов по российской армии.

Украинская авиация обстреляла 11 районов сосредоточения личного состава.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась многочисленными успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Украинский военный бьет по врагу
Украинский военный бьет по врагу
Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Так, артиллерия и ракетные войска обстреляли:

  • два района сосредоточения живой силы и техники россиян;
  • три пункта управления;
  • одну радиолокационную станцию.
На фронте
На фронте
Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Кроме того, Силы обороны Украины поразили 13 артиллерийских подразделений армии РФ на огневых позициях.

Утренняя сводка Генштаба за 30 июня 2023 года
Утренняя сводка Генштаба за 30 июня 2023 года

Напомним, что за ходом российско-украинской войны можно следить онлайн.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз