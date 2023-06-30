ВСУ за сутки уничтожили 13 российских артподразделений, — Генштаб
В течение 29 июня украинская армия нанесла более 30 точных ударов по позициям российских оккупантов. В частности, было поражено 13 артиллерийских систем на боевых позициях.
Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Успехи украинской авиации
За текущие сутки украинские воздушные силы нанесли 11 успешных ударов по российской армии.
Украинская авиация обстреляла 11 районов сосредоточения личного состава.
Артиллерия и ракетные войска Украины против врага
Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась многочисленными успешными ударами по объектам оккупационных войск.
Так, артиллерия и ракетные войска обстреляли:
- два района сосредоточения живой силы и техники россиян;
- три пункта управления;
- одну радиолокационную станцию.
Кроме того, Силы обороны Украины поразили 13 артиллерийских подразделений армии РФ на огневых позициях.
Напомним, что за ходом российско-украинской войны можно следить онлайн.