ЗСУ за добу знищили 13 російських артпідрозділів, — Генштаб
Протягом 29 червня українська армія завдала понад 30 точних ударів по позиціях російських окупантів. Зокрема, були уражені 13 артилерійських систем на бойових позиціях.
Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
Успіхи української авіації
За поточну добу українські Повітряні сили завдали 11 успішних ударів по російській армії.
Так, українська авіація обстріляла 11 районів зосередження особового складу.
Артилерія і ракетні війська України проти ворога
Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася численними успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.
Так, артилерія та ракетні війська обстріляли:
- два райони зосередження живої сили та техніки росіян;
- три пункти управління;
- одну радіолокаційну станцію.
Крім того, Сили оборони України уразили 13 артилерійських підрозділів армії РФ на вогневих позиціях.
Нагадаємо, що за перебігом російсько-української війни можна слідкувати онлайн.