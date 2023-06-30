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ЗСУ за добу знищили 13 російських артпідрозділів, — Генштаб

30 червня 2023 07:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ за добу знищили 13 російських артпідрозділів, — Генштаб
Українські танкісти на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Протягом 29 червня українська армія завдала понад 30 точних ударів по позиціях російських окупантів. Зокрема, були уражені 13 артилерійських систем на бойових позиціях.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Успіхи української авіації

За поточну добу українські Повітряні сили завдали 11 успішних ударів по російській армії.

Так, українська авіація обстріляла 11 районів зосередження особового складу.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася численними успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Український військовий б'є по ворогу
Український військовий б'є по ворогу
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Так, артилерія та ракетні війська обстріляли:

  • два райони зосередження живої сили та техніки росіян;
  • три пункти управління;
  • одну радіолокаційну станцію.
На фронті
На фронті
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Крім того, Сили оборони України уразили 13 артилерійських підрозділів армії РФ на вогневих позиціях. 

Ранкове зведення Генштабу за 30 червня 2023 року
Ранкове зведення Генштабу за 30 червня 2023 року

Нагадаємо, що за перебігом російсько-української війни можна слідкувати онлайн.

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