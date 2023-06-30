ЗСУ за добу знищили 13 російських артпідрозділів, — Генштаб

Українські танкісти на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Протягом 29 червня українська армія завдала понад 30 точних ударів по позиціях російських окупантів. Зокрема, були уражені 13 артилерійських систем на бойових позиціях.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Успіхи української авіації

За поточну добу українські Повітряні сили завдали 11 успішних ударів по російській армії.

Так, українська авіація обстріляла 11 районів зосередження особового складу.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася численними успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Український військовий б'є по ворогу

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Так, артилерія та ракетні війська обстріляли:

два райони зосередження живої сили та техніки росіян;

три пункти управління;

одну радіолокаційну станцію.

На фронті

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Крім того, Сили оборони України уразили 13 артилерійських підрозділів армії РФ на вогневих позиціях.

Ранкове зведення Генштабу за 30 червня 2023 року

Нагадаємо, що за перебігом російсько-української війни можна слідкувати онлайн.