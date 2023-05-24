ВСУ за сутки уничтожили вертолет, четыре дрона и еще три важные цели РФ, — Генштаб
Украинская армия за сутки сбила пять беспилотников и один вертолет. Также были поражены три позиции зенитно-ракетных комплексов и два артиллерийских подразделения на позициях.
Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.
Успешная работа авиации ВСУ
За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли 15 успешных ударов по российской армии.
Так, было подтверждено поражение пяти беспилотников разных типов — четырех ударных БпЛА Shahed и одного разведывательного типа Zala.
Кроме того, украинская авиация обстреляла три позиции зенитно-ракетных комплексов и сбила ударно-разведывательный вертолет Ка-52.
Артиллерия и ракетные войска Украины против врага
Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.
Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары по складу с боеприпасами и четырем районам сосредоточения живой силы и техники россиян.
Кроме того, были поражены три пункта управления оккупационными подразделениями, два артиллерийских подразделения на позициях и еще три важных цели российской армии.
Ситуация на фронтах
Россияне продолжают наступать на пяти восточных направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.
В сутки там произошло 26 боевых столкновений.
Эпицентрами боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
На Запорожском и Херсонском направлении россияне держат оборону и осуществляют артиллерийские обстрелы и авиационные удары по неподконтрольной им территории этих регионов.
Напомним, что украинскую армию назвал одной из сильнейших в мире владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Он шокирован, что украинцы умело владеют любыми системами оружия.