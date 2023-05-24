ВСУ за сутки уничтожили вертолет, четыре дрона и еще три важные цели РФ, — Генштаб

Украинский военный. Фото: Генштаб

Украинская армия за сутки сбила пять беспилотников и один вертолет. Также были поражены три позиции зенитно-ракетных комплексов и два артиллерийских подразделения на позициях.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

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Успешная работа авиации ВСУ

За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли 15 успешных ударов по российской армии.

Так, было подтверждено поражение пяти беспилотников разных типов — четырех ударных БпЛА Shahed и одного разведывательного типа Zala.

Кроме того, украинская авиация обстреляла три позиции зенитно-ракетных комплексов и сбила ударно-разведывательный вертолет Ка-52.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары по складу с боеприпасами и четырем районам сосредоточения живой силы и техники россиян.

Кроме того, были поражены три пункта управления оккупационными подразделениями, два артиллерийских подразделения на позициях и еще три важных цели российской армии.

Ситуация на фронтах

Россияне продолжают наступать на пяти восточных направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

В сутки там произошло 26 боевых столкновений.

Эпицентрами боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлении россияне держат оборону и осуществляют артиллерийские обстрелы и авиационные удары по неподконтрольной им территории этих регионов.

Напомним, что украинскую армию назвал одной из сильнейших в мире владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Он шокирован, что украинцы умело владеют любыми системами оружия.