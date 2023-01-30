Потери российской армии на 30 января

Украинские защитники за сутки ликвидировали большое количество единиц живой силы и военной техники врага

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 29 января украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, три бронемашины, одну артиллерийскую систему и четыре единицы автомобильной техники врага.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 126 650 (+490) человек ликвидировано;

танков — 3 201 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 6 369 (+3) ед;

артиллерийских систем — 2 196 (+1) ед;

РСЗО — 453 (+0) ед;

средств ПВО — 221 (+0) ед;

самолетов — 293 (+0) ед;

вертолетов — 284 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 1947 (+0);

крылатых ракет — 796 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 041 (+4) ед;

специальной техники — 199 (+0).

Напомним, несколько дней назад заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович сообщил, что на окраине Бахмута украинские военные ликвидировали более 300 оккупантов. Это произошло во время уличных боев, проходивших в Бахмуте с малыми группами противника.

Добавим, что украинские Воздушные силы за минувшие сутки нанесли точный удар по зенитно-ракетному комплексу вражеской армии. Также под удар украинских лётчиков попали два района сосредоточения живой силы оккупантов.

Наземные войска за прошедшие сутки поразили сразу две радиолокационные системы российской армии. Также были обстреляны состав боеприпасов и один важный объект враждебного оккупационного контингента, который пока не называется.

Фото: Генштаб ВСУ