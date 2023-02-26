ВСУ за сутки уничтожили три российских беспилотника и несколько важных наземных целей
В течение 25 февраля украинская авиация сбила российские беспилотники трех разных типов. А артиллерия и ракетные войска ударили по радиолокационной станции и станции РЭБ.
Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Успешная работа авиации ВСУ
Воздушные силы украинской армии за минувшие сутки уничтожили три российских беспилотника разных видов.
Речь идет об "Орлане-10", Supercam S350 и "Ланцете-3".
Кроме того, авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения живой силы и техники российских войск.
Артиллерия и ракетные войска
Наземные подразделения Сил обороны за прошедшие сутки обстреляли два района сосредоточения личного состава российских оккупантов.
Также были поражены пункт управления, радиолокационная станция, радиоэлектронная борьба и еще две неназванные, но важные цели.
Напомним, Генштаб также сообщил, что российское военное командование направило в оккупированный Крым солдат срочной службы.
Известно, в частности, о 150 военнослужащих-срочниках из Челябинской области, прибывших на захваченный россиянами украинский полуостров. Они будут строить оборонительные укрепления.
Фото из российских СМИ