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ВСУ за сутки уничтожили три российских беспилотника и несколько важных наземных целей

26 февраля 2023 07:43
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Силы обороны Украины ликвидировали российские БПЛА трех разных типов
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В течение 25 февраля украинская авиация сбила российские беспилотники трех разных типов. А артиллерия и ракетные войска ударили по радиолокационной станции и станции РЭБ.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Воздушные силы украинской армии за минувшие сутки уничтожили три российских беспилотника разных видов.

Речь идет об "Орлане-10", Supercam S350 и "Ланцете-3".

Кроме того, авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения живой силы и техники российских войск.

Артиллерия и ракетные войска

Наземные подразделения Сил обороны за прошедшие сутки обстреляли два района сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Также были поражены пункт управления, радиолокационная станция, радиоэлектронная борьба и еще две неназванные, но важные цели.

Напомним, Генштаб также сообщил, что российское военное командование направило в оккупированный Крым солдат срочной службы.

Известно, в частности, о 150 военнослужащих-срочниках из Челябинской области, прибывших на захваченный россиянами украинский полуостров. Они будут строить оборонительные укрепления.

Фото из российских СМИ

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