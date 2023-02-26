​​​​​​​ЗСУ за добу знищили три російські безпілотники та кілька важливих наземних цілей

Сили оборони України ліквідували російські БпЛА трьох різних типів

Протягом 25 лютого українська авіація збила російські безпілотники трьох різних типів. А артилерія і ракетні війська ударили по радіолокаційній станції та станції РЕБ.

Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Успішна робота авіації ЗСУ

Повітряні сили української армії за минулу добу знищили три російські безпілотники різних видів.

Йдеться про "Орлан-10", Supercam S350 та "Ланцет-3".

Крім того, авіація завдала ударів по 12 районах зосередження живої сили та техніки російських військ.

Артилерія та ракетні війська

Наземні підрозділи Сил оборони протягом минулої доби обстріляли два райони зосередження особового складу російських окупантів.

Також були уражені пункт управління, радіолокаційна станція, станція радіоелектронної боротьби і ще дві неназвані, але важливі цілі.

Нагадаємо, Генштаб також повідомив, що російське військове командування направило до окупованого Криму солдатів строкової служби.

Відомо, зокрема, про 150 військовослужбовців-строковиків з Челябінської області, які прибули на захоплений росіянами український півострів. Вони нібито будуватимуть оборонні укріплення.

Фото з російських ЗМІ