Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ захватили три плацдарма для наступательных операций в Херсонской области, — Bild arrow

ВСУ захватили три плацдарма для наступательных операций в Херсонской области, — Bild

8 августа 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ захватили три плацдарма для наступательных операций в Херсонской области, — Bild
Вооруженные силы Украины. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские военные усиливают свое присутствие в Херсонской области. При этом ВСУ формирует стратегические базы на реке Днепр в целях подготовки к возможным наступательным действиям. 

Об этом сообщает корреспондент издания Bild Юлиан Репке.

Читайте также:

ВСУ захватили плацдармы для наступательных операций

В сообщении говорится, что активность ВСУ началась после того, как была взорвана дамба Каховского водохранилища в июне. 

Как минимум, украинская армия захватила еще одну позицию на левом берегу Днепра — это деревня Казачьи Лагери, находящаяся на расстоянии около 150 км от Херсона.

Казачьи Лагери расположены на оккупированной территории, на левом берегу Днепра, где-то между Новой Каховкой и Херсоном. 

"Внезапно украинский спецназ осуществил высадку на левом берегу Днепра, западнее деревни Казачьи Лагери. Я был уведомлен о предстоящем рейде за два дня, но, очевидно, не мог делиться этой информацией. На данный момент эта операция больше похожа на разведывательную миссию, выполненную с помощью быстроходных катеров", — говорится в сообщении.

Отчет утверждает, что на берег высадились экипажи примерно семи лодок, численностью около 50 человек.

скриншот
Сообщение Юлиана Репке. Фото: скриншот

Напомним, что удары украинской армии по мостам в Херсонской области с одной стороны демонстрируют возможности ВСУ для контроля за глубоким тылом оккупационной армии. С другой стороны, уже здесь и сейчас россияне получили серьезные логистические проблемы в регионе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Мобилизация по телефону: автор скандального закона рассказал эксклюзивные детали

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз