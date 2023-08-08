ВСУ захватили три плацдарма для наступательных операций в Херсонской области, — Bild

Вооруженные силы Украины. Фото: google

Украинские военные усиливают свое присутствие в Херсонской области. При этом ВСУ формирует стратегические базы на реке Днепр в целях подготовки к возможным наступательным действиям.

Об этом сообщает корреспондент издания Bild Юлиан Репке.

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В сообщении говорится, что активность ВСУ началась после того, как была взорвана дамба Каховского водохранилища в июне.

Как минимум, украинская армия захватила еще одну позицию на левом берегу Днепра — это деревня Казачьи Лагери, находящаяся на расстоянии около 150 км от Херсона.

Казачьи Лагери расположены на оккупированной территории, на левом берегу Днепра, где-то между Новой Каховкой и Херсоном.

"Внезапно украинский спецназ осуществил высадку на левом берегу Днепра, западнее деревни Казачьи Лагери. Я был уведомлен о предстоящем рейде за два дня, но, очевидно, не мог делиться этой информацией. На данный момент эта операция больше похожа на разведывательную миссию, выполненную с помощью быстроходных катеров", — говорится в сообщении.

Отчет утверждает, что на берег высадились экипажи примерно семи лодок, численностью около 50 человек.

Сообщение Юлиана Репке. Фото: скриншот

Напомним, что удары украинской армии по мостам в Херсонской области с одной стороны демонстрируют возможности ВСУ для контроля за глубоким тылом оккупационной армии. С другой стороны, уже здесь и сейчас россияне получили серьезные логистические проблемы в регионе.