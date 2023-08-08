Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ захопили три плацдарми для наступальних операцій у Херсонській області, — Bild arrow

ЗСУ захопили три плацдарми для наступальних операцій у Херсонській області, — Bild

8 серпня 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ захопили три плацдарми для наступальних операцій у Херсонській області, — Bild
Збройні сили України Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські військові посилюють свою присутність у Херсонській області. При цьому ЗСУ формує стратегічні бази на річці Дніпро з метою підготовки до можливих наступальних дій.

Про це повідомляє кореспондент видання Bild Юліан Репке.

Читайте також:

ЗСУ захопили плацдарми для наступальних операцій

У повідомленні йдеться, що активність ЗСУ почалася після того, як було підірвано греблю Каховського водосховища в червні.

Як мінімум, українська армія захопила ще одну позицію на лівому березі Дніпра — це село Козачі Табори, яке знаходиться на відстані близько 150 км від Херсона.

Козачі табори розташовані на окупованій території, на лівому березі Дніпра, десь між Новою Каховкою та Херсоном.

"Раптом український спецпідрозділ здійснив висадку на лівому березі Дніпра, на захід від села Козачі Табори. Я був повідомлений про майбутній рейд за два дні, але, очевидно, не міг ділитися цією інформацією. На цей час ця операція більше схожа на розвідувальну місію, виконану швидкохідних катерів", — йдеться у повідомленні.

Звіт стверджує, що на берег висадилися екіпажі приблизно семи човнів, чисельністю близько 50 осіб.

скріншот
Повідомлення Юліана Репке. Фото: скриншот

Нагадаємо, що удари української армії мостами в Херсонській області з одного боку демонструють можливості ЗСУ для контролю за глибоким тилом окупаційної армії. З іншого боку, вже тут і зараз росіяни зазнали серйозних логістичних проблем у регіоні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Мобілізація телефоном: автор скандального закону розповів ексклюзивні деталі

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз