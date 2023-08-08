ЗСУ захопили три плацдарми для наступальних операцій у Херсонській області, — Bild

Збройні сили України Фото: google

Українські військові посилюють свою присутність у Херсонській області. При цьому ЗСУ формує стратегічні бази на річці Дніпро з метою підготовки до можливих наступальних дій.

Про це повідомляє кореспондент видання Bild Юліан Репке.

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У повідомленні йдеться, що активність ЗСУ почалася після того, як було підірвано греблю Каховського водосховища в червні.

Як мінімум, українська армія захопила ще одну позицію на лівому березі Дніпра — це село Козачі Табори, яке знаходиться на відстані близько 150 км від Херсона.

Козачі табори розташовані на окупованій території, на лівому березі Дніпра, десь між Новою Каховкою та Херсоном.

"Раптом український спецпідрозділ здійснив висадку на лівому березі Дніпра, на захід від села Козачі Табори. Я був повідомлений про майбутній рейд за два дні, але, очевидно, не міг ділитися цією інформацією. На цей час ця операція більше схожа на розвідувальну місію, виконану швидкохідних катерів", — йдеться у повідомленні.

Звіт стверджує, що на берег висадилися екіпажі приблизно семи човнів, чисельністю близько 50 осіб.

Повідомлення Юліана Репке. Фото: скриншот

Нагадаємо, що удари української армії мостами в Херсонській області з одного боку демонструють можливості ЗСУ для контролю за глибоким тилом окупаційної армії. З іншого боку, вже тут і зараз росіяни зазнали серйозних логістичних проблем у регіоні.