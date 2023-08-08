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Эксперт объяснил, какой цели пытаются достичь ВСУ ударами по мостам в Херсонской области

8 августа 2023 13:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Эксперт объяснил, какой цели пытаются достичь ВСУ ударами по мостам в Херсонской области
Одна из уничтоженных ВСУ транспортных артерий окупантов. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Удары украинской армии по мостам в Херсонской области с одной стороны демонстрируют возможности ВСУ для контроля за глубоким тылом оккупационной армии. С другой стороны, уже здесь и сейчас россияне получили серьезные логистические проблемы в регионе.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Дмитрия Снегирева, удары по мостам возле Чонгара и Геническа выполняют две важные функции.

"Это, с одной стороны, демонстрация способности ВСУ наносить подобные удары по тылам российских войск. Но главное — практическая составляющая", — подчеркнул военный эксперт.

Сейчас, после этих и предыдущих ударов, речь идет о значительном ухудшении логистики оккупационных войск.

У россиян, отметил Снегирев, по сути остается только транспортный путь через Армянск.

Чем обернулись удары по мостам для россиян

Прежде всего, подчеркнул эксперт, оккупанты получили увеличение транспортной нагрузки на этот логистический маршрут, через Перекопский перешеек.

Кроме того, это и увеличение времени на поставку оружия и боеприпасов, что ослабляет позиции оккупационного контингента.

"И главное — это то, что даже тот путь, не говоря уже о обстрелянных, находится под огневым контролем ВСУ", — добавил Дмитрий Снегирев.

Напомним, что 6 августа Украина поразила Чонгарский и Генический мосты.

Также Новини.LIVE писали, что после точечных ударов по логистическим путям поставки на временно оккупированном юге враг испытывает опасность. Оккупантам приходится транспортировать резервы на критически близком расстоянии до украинских Сил обороны.

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