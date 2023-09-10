ВСУ призывают украинцев не участвовать в псевдовыборах на оккупированных территориях

Российские военные приехали на псевдовыборы. Фото: российские СМИ

Начались 564 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Сегодня, 10 сентября 2023 года, на временно оккупированных территориях Украины оккупационными властями спланировано проведение незаконных "выборов председателей и депутатов местных советов".

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Псевдовыборы на оккупированной территории

Сообщается, что большинство кандидатов, участвующих в этих выборах, не имеют высшего образования и работают дворниками, охранниками и уборщицами.

Оккупанты просто используют их личности для сокрытия реальных "руководителей" захваченных территорий.

"Указанные псевдовыборы и их результаты не признает весь цивилизованный мир, а сам факт их проведения и участия местного населения будет использован оккупационными властями с целью учета человеческих мобилизационных ресурсов и их дальнейшего призыва в ряды захватнической армии страны-агрессора", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ

Командование Сил обороны Украины призывает игнорировать участие в таких псевдодемократических мероприятиях и избегать призыва в оккупационное войско.

Напомним, 9 сентября, в столице Индии Нью-Дели стартовал двухдневный саммит самых могущественных стран (G20). В то же время, участники так и не смогли достичь конкретных формулировок по войне в Украине.

Группа переговорщиков условно поделилась на две части: западные страны настаивают на том, чтобы решительно осудить действия РФ в Украине в совместной Декларации, в то время как остальные предлагают обсудить более "широкие экономические вопросы".

В конце концов лидеры так и не смогли преодолеть разногласия. Об этом свидетельствует параграф "Геополитическая ситуация" в общем проекте, который остался пустым. В то время как другие 75 параграфов были полностью заполнены.