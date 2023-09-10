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ВСУ призывают украинцев не участвовать в псевдовыборах на оккупированных территориях

10 сентября 2023 07:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ВСУ призывают украинцев не участвовать в псевдовыборах на оккупированных территориях
Российские военные приехали на псевдовыборы. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Начались 564 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Сегодня, 10 сентября 2023 года, на временно оккупированных территориях Украины оккупационными властями спланировано проведение незаконных "выборов председателей и депутатов местных советов".

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Псевдовыборы на оккупированной территории

Сообщается, что большинство кандидатов, участвующих в этих выборах, не имеют высшего образования и работают дворниками, охранниками и уборщицами.

Оккупанты просто используют их личности для сокрытия реальных "руководителей" захваченных территорий.

"Указанные псевдовыборы и их результаты не признает весь цивилизованный мир, а сам факт их проведения и участия местного населения будет использован оккупационными властями с целью учета человеческих мобилизационных ресурсов и их дальнейшего призыва в ряды захватнической армии страны-агрессора", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ

Командование Сил обороны Украины призывает игнорировать участие в таких псевдодемократических мероприятиях и избегать призыва в оккупационное войско.

Напомним, 9 сентября, в столице Индии Нью-Дели стартовал двухдневный саммит самых могущественных стран (G20). В то же время, участники так и не смогли достичь конкретных формулировок по войне в Украине.

Группа переговорщиков условно поделилась на две части: западные страны настаивают на том, чтобы решительно осудить действия РФ в Украине в совместной Декларации, в то время как остальные предлагают обсудить более "широкие экономические вопросы".

В конце концов лидеры так и не смогли преодолеть разногласия. Об этом свидетельствует параграф "Геополитическая ситуация" в общем проекте, который остался пустым. В то время как другие 75 параграфов были полностью заполнены.

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