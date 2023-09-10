ЗСУ закликають українців не брати участь у псевдовиборах на окупованих територіях

Російські військові приїхали на псевдовибори. Фото: російські ЗМІ

Розпочалася 564 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. На сьогодні, 10 вересня 2023 року, на тимчасово окупованих територіях України окупаційною владою сплановано проведення незаконних "виборів голів та депутатів місцевих рад".

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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Повідомляєься, що більшість кандидатів, які беруть участь у цих виборах, не мають вищої освіти та працюють двірниками, охоронцями й прибиральницями.

Окупанти просто використовують їх особистості для приховування реальних "керманичів" захоплених територій.

"Зазначені псевдовибори та їх результати не визнає увесь цивілізований світ, а сам факт їх проведення й участі місцевого населення буде використано окупаційною владою з метою обліку людських мобілізаційних ресурсів та їх подальшого призову до лав загарбницької армії країни-агресора", — йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ

Командування Сил оборони України закликає ігнорувати участь у таких псевдодемократичних заходах та уникати призову до окупаційного війська.

Нагадаємо, 9 вересня, в столиці Індії Нью-Делі стартував дводенний саміт наймогутніших країн (G20). Водночас, учасники так і не змогли досягти конкретних формулювань щодо війни в Україні.

Група переговорників умовно поділилася на дві частини: західні країни наполягають на тому, щоб рішуче засудити дії РФ в Україні у спільній Декларації, в той час як решта пропонують обговорити "ширші економічні питання".

Зрештою, лідери так і не змогли подолати розбіжності. Про це свідчить параграф "Геополітична ситуація" у спільному проєкті, який залишився порожнім. Тоді як інші 75 параграфів були повністю заповнені.