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ВСУ нанесли 17 сокрушительных ударов по позициям россиян, — Генштаб

15 мая 2023 07:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ нанесли 17 сокрушительных ударов по позициям россиян, — Генштаб
ВСУ наносят удар по позициям россиян. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины нанесли 17 сокрушительных ударов по позициям россиян. Также были уничтожены вражеские БпЛА.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Авиация Сил обороны в сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также нашими защитниками сбиты два вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10" и уничтожены БПЛА "Supercam", — говорится в сообщении.

В Генштабе заявили, что войска ракетной и артиллерийской поддержки успешно уничтожили командный пункт врага, обезвредили шесть зон, где были сконцентрированы вражеские силы, уничтожили четыре подразделения артиллерии, одну единицу ПВО, а также семь других ключевых объектов, которые были важны для противника.

Напомним, что в эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация продолжает динамично развиваться. Украинским военным удалось продвинуться.

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