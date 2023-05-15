ВСУ нанесли 17 сокрушительных ударов по позициям россиян, — Генштаб
Вооруженные силы Украины нанесли 17 сокрушительных ударов по позициям россиян. Также были уничтожены вражеские БпЛА.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Украинские воины наносят удары
"Авиация Сил обороны в сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также нашими защитниками сбиты два вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10" и уничтожены БПЛА "Supercam", — говорится в сообщении.
В Генштабе заявили, что войска ракетной и артиллерийской поддержки успешно уничтожили командный пункт врага, обезвредили шесть зон, где были сконцентрированы вражеские силы, уничтожили четыре подразделения артиллерии, одну единицу ПВО, а также семь других ключевых объектов, которые были важны для противника.
Напомним, что в эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация продолжает динамично развиваться. Украинским военным удалось продвинуться.