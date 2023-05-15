ЗСУ завдали 17 нищівних ударів по позиціях росіян, — Генштаб

ЗСУ завдають удару по позиціях росіян. Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України завдали 17 нищівних ударів по позиціях росіян. Також було знищено ворожі БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Авіація Сил оборони на добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також нашими захисниками збиті два ворожі розвідувальні БПЛА типу "Орлан-10" і знищені БпЛА "Supercam", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі заявили, що війська ракетної та артилерійської підтримки успішно знищили командний пункт ворога, знешкодили шість зон, де були сконцентровані ворожі сили, знищили чотири підрозділи артилерії, одну одиницю ППО, а також сім інших ключових об'єктів, які були важливими для противника.

Нагадаємо, що в епіцентрі бойових дій на бахмутському напрямку ситуація продовжує динамічно розвиватися. Українським військовим удалося просунутися.