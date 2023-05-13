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ВСУ продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута, — Минобороны

13 мая 2023 20:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута, — Минобороны
Украинский защитник рядом с военной техникой под Бахмутом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация продолжает динамично развиваться. Украинским военным удалось продвинуться.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Конкретных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия", — подчеркнула Маляр.

По ее словам, украинские бойцы уничтожают врагов и уже немало оккупантов взяли в плен.

Маляр подчеркнула, что в городе Бахмут ситуация более сложная.

"Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужества наших бойцов врагу не удается взять город под контроль", — отметила Маляр.

Ликвидация оккупантов в Бахмуте

Полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что украинские военные ликвидировали трех полковников в селе Клищиевка, расположенном примерно в 10 километрах от Бахмута, а именно:

  • заместителя командующего 2АК по МНС полковника "Т";
  • командира 4 ОМСбр полковника "М";
  • начальника штаба 4 ОМСбр полковника "М".

По словам военного, также был ранен заместитель командира 4 ОМСбр полковник "Я".

"Санитарные и безвозвратные потери личного состава — до 20 человек. Вооружение и военная техника уточняется", — рассказал Штефан.

Напомним, продолжаются 444 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны. Самые ожесточенные бои сейчас ведутся на Донбассе. В то же время ВСУ ведут наступательные операции в городе Бахмут.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины продвинулись вглубь Бахмутского направления. В то же время военные РФ неустанно теряют позиции.

Добавим, Силы обороны Украины отразили у российских оккупантов территорию к югу от села Ивановское на Бахмутском направлении. Россияне понесли значительные потери и отступили.

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