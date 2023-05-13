ВСУ продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута, — Минобороны
В эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация продолжает динамично развиваться. Украинским военным удалось продвинуться.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Ситуация в Бахмуте
"По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Конкретных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия", — подчеркнула Маляр.
По ее словам, украинские бойцы уничтожают врагов и уже немало оккупантов взяли в плен.
Маляр подчеркнула, что в городе Бахмут ситуация более сложная.
"Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужества наших бойцов врагу не удается взять город под контроль", — отметила Маляр.
Ликвидация оккупантов в Бахмуте
Полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что украинские военные ликвидировали трех полковников в селе Клищиевка, расположенном примерно в 10 километрах от Бахмута, а именно:
- заместителя командующего 2АК по МНС полковника "Т";
- командира 4 ОМСбр полковника "М";
- начальника штаба 4 ОМСбр полковника "М".
По словам военного, также был ранен заместитель командира 4 ОМСбр полковник "Я".
"Санитарные и безвозвратные потери личного состава — до 20 человек. Вооружение и военная техника уточняется", — рассказал Штефан.
Напомним, продолжаются 444 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны. Самые ожесточенные бои сейчас ведутся на Донбассе. В то же время ВСУ ведут наступательные операции в городе Бахмут.
Также мы писали, что Вооруженные силы Украины продвинулись вглубь Бахмутского направления. В то же время военные РФ неустанно теряют позиции.
Добавим, Силы обороны Украины отразили у российских оккупантов территорию к югу от села Ивановское на Бахмутском направлении. Россияне понесли значительные потери и отступили.