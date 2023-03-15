ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям оккупантов: среди потерь есть Су-25
В течение суток Силы обороны нанесли ряд успешных ударов по объектам российских захватчиков. В частности, украинские военные уничтожили две радиолокационные станции и атаковали пункт управления оккупантов.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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Успехи ВСУ
В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также, в эти сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники противника, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.
Горячие направления фронта
Российская федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населённых пунктов Белогоровка и Спорное.
- На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка.
- На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Северное, Марьинка и Угледар.
- В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.
Напомним, сегодня, 15 марта, украинские военные сбили российский самолет. Его удалось "приземлить" в Бахмуте Донецкой области.
Фото: REUTERS