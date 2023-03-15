ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям оккупантов: среди потерь есть Су-25

ВСУ атаковали ряд районов сосредоточения личного состава врага

В течение суток Силы обороны нанесли ряд успешных ударов по объектам российских захватчиков. В частности, украинские военные уничтожили две радиолокационные станции и атаковали пункт управления оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Успехи ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также, в эти сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники противника, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Горячие направления фронта

Российская федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Купянском и Лиманском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населённых пунктов Белогоровка и Спорное.

противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населённых пунктов Белогоровка и Спорное. На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка.

враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Северное, Марьинка и Угледар.

противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Северное, Марьинка и Угледар. В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

Напомним, сегодня, 15 марта, украинские военные сбили российский самолет. Его удалось "приземлить" в Бахмуте Донецкой области.

Фото: REUTERS