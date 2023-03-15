ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів: серед втрат є Су-25

ЗСУ атакували низку районів зосередження особового складу ворога

Протягом доби Сили оборони завдали низки успішних ударів по об'єктах російських загарбників. Зокрема, українські військові знищили дві радіолокаційні станції та атакували пункт управління окупантів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, цієї доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Найгарячіші напрямки фронту

Російська федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Білогорівка та Спірне.

противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка.

ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Сєверне, Мар’їнка та Вугледар.

противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Сєверне, Мар’їнка та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, українські військові збили російський літак. Його вдалося "приземлити" у Бахмуті Донецької області.

Фото: REUTERS