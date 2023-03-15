Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів: серед втрат є Су-25 arrow

ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів: серед втрат є Су-25

15 березня 2023 19:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
ЗСУ атакували низку районів зосередження особового складу ворога
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Протягом доби Сили оборони завдали низки успішних ударів по об'єктах російських загарбників. Зокрема, українські військові знищили дві радіолокаційні станції та атакували пункт управління окупантів. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

Читайте також:

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, цієї доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Найгарячіші напрямки фронту 

Російська федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. 
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. 
  • На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Сєверне, Мар’їнка та Вугледар. 
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, українські військові збили російський літак. Його вдалося "приземлити" у Бахмуті Донецької області. 

Фото: REUTERS

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

20:41Карло Анчелотті та Юрген Клопп назвали стартові склади на матч 1/8 ЛЧ "Реала" та "Ліверпуля"

20:39 Залужний провів переговори з головою Збройних сил Франції: ключові питання

20:23 Можна їсти у піст: як приготувати українські рибні товченики, про які писав Гоголь

20:20 Представник Індії на саміті G20 дорікнув світові за "надмірну" увагу до війни в Україні

20:00 Медики дали поради, як підтримувати здоров’я та блиск шкіри

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 В Україні різко похолодає: мешканцям яких регіонів краще підготуватися до снігу

19:49Резніков розповів про результати засідання "Рамштайн-10"

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

19:38 Президент "Київстар" розповів, як змінилися кібератаки росіян під час повномасштабної війни

19:30 У "Київстар" розповіли, яка зараз ситуація з покриттям та про руйнацію внаслідок ракетних ударів

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

Новина з відео

18:33 "В нас 80% "тьолки": Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал

Новина з відео

17:05 З’явився указ президента про звільнення Максима Марченка

Новина з відео

14:20 Критична інфраструктура на Одещині працюватиме навіть попри обстріли, — Братчук

Новина з відео

14:10Прокуратура зафіксувала наслідки ранкового обстрілу Харкова — пошкоджено навчальний заклад

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:06Українські військові ефектно "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-24 у Бахмуті

Новина з відео

13:52 Мешканець Маріуполя показав свою квартиру після "хазяйнування" окупантів

Новина з відео

13:12 Гуменюк розповіла, коли може відбутись черговий масований обстріл

Новина з відео

13:05 ​​​​​​​У Криму окупанти почали готувати до війни школярів

Новина з відео

11:52​​​​Росіяни опублікували відео інциденту з американським безпілотником над Чорним морем

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Новина з фото

15:01 Атаки з артилерії, порожні вулиці та відсутність комунальних вигод — як живе прифронтовий Часів Яр

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:23Біткоїну прогнозують захмарне майбутнє: скільки коштуватиме

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Новина з фото

20:45 Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю

Ексклюзив

18:45Втома від війни: як змінилася психологія українців і чи пробачать вони росіян

Актуальне по темі

None 15 Березень 20:41

Карло Анчелотті та Юрген Клопп назвали стартові склади на матч 1/8 ЛЧ "Реала" та "Ліверпуля"

None 15 Березень 20:39

Залужний провів переговори з головою Збройних сил Франції: ключові питання

None 15 Березень 20:23

Можна їсти у піст: як приготувати українські рибні товченики, про які писав Гоголь

None 15 Березень 20:20

Представник Індії на саміті G20 дорікнув світові за "надмірну" увагу до війни в Україні

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB