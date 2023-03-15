Українські військові ефектно "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-24 у Бахмуті

Су-24

Сьогодні, 15 березня, українські військові збили російський бомбардувальний Су-24. Ворожу авіацію вдалося "приземлити" у Бахмуті Донецької області.

Про це повідомляє фонд "Повернись живим".

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"Близько опівдня розрахунок ПЗРК 93-ї механізованої бригади "приземлив" фронтовий бомбардувальник окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 березня, українська армія завдала удару по 12 районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Крім того, були уражені три позиції розгортання ЗРК армії рф та одна система ППО ворога.

Також ми писали, що за минулу добу українські військові ліквідували ще 980 російських військових. З початку повномасштабного вторгнення загалом було знищено близько 161 520 окупантів.

Додамо, у росії відкрили щонайменше 178 адміністративних справ про "дискредитацію збройних сил росії" через доноси російських громадян на своїх сусідів та колег. Частина цих доносів стосується написаного у месенджерах і соцмережах.