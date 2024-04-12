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ВСУ терпит большие потери из-за применения советской доктрины — Defense One

12 апреля 2024 19:00
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
ВСУ терпит большие потери из-за применения советской доктрины — Defense One
Танк M1A1 Abrams. Фото: defenseimagery.mil
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

ВСУ терпят большие потери из-за непринятия западной тактики ведения войны. Сообщается, что Украина использует советскую военную доктрину.

Об этом заявило издание Defense One в четверг, 11 апреля.

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Согласно сообщению, в марте, во время столкновения к западу от Авдеевки, 47-я отдельная механизированная бригада потеряла три танка M1A1 Abrams, четыре боевых машины пехоты M2A2 Bradley и две инженерные машины Breacher, что составляет 10% от общего количества танков бригады, 5% ее БМП и треть от бронированных инженерных машин.

Эксперты из Forecast International Weapons Group отмечают, что сами технологии не являются решающим фактором в современных бронетанковых конфликтах, а ключевым является тактическое использование вооружения.

Аналитики указывают на то, что как украинские, так и русские войска проявили значительную неэффективность в использовании возможностей современного оружия. Они утверждают, что если украинские войска будут применять западные танки в соответствии с западными военными доктринами, это может иметь разрушительные последствия для российских войск. Однако, если они продолжат использовать их согласно советской доктрине, результаты на поле боя могут быть катастрофическими.

Согласно аналитическим данным, события в Авдеевке свидетельствуют о том, что украинские силы не адаптировались к западной военной доктрине.

Напомним, что в ISW рассказали, способны ли дроны компенсировать дефицит снарядов ВСУ на фронте.

Ранее мы писали, что в ISW отмечали, что нарастить боеспособность украинской армии поможет только западное оружие.

ВСУ
россияне
Украина
военные
оккупанты
война в Украине

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