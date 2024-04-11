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В ISW розповіли, чи здатні дрони компенсувати дефіцит снарядів ЗСУ на фронті

11 квітня 2024 08:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В ISW розповіли, чи здатні дрони компенсувати дефіцит снарядів ЗСУ на фронті
Оператор дрона. Ілюстративне фото: vctr.media
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські військові активно використовують безпілотники на фронті замість боєприпасів. Однак навіть ефективне використання БпЛА на полі бою не може повністю компенсувати дефіцит критично важливих боєприпасів.

Про це пише ISW.

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Покриття дефіциту боєприпасів дронами

Так, Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю виданню BILD заявив, що Україна успішно виробляє безпілотники.

Але, за його словами, дрони не можуть замінити системи протиповітряної оборони, далекобійні ракетні системи або артилерію.

"Українські війська частково пом'якшили існуючий дефіцит артилерійських боєприпасів, використовуючи FPV-дрони для відбиття атак російської піхоти і бронетехніки", — йдеться у звіті.

Анонімний чиновник НАТО заявляв у коментарі Foreign Policy, що українські війська використовували безпілотники для знищення понад двох третин від кількості російських танків, що були ліквідовані за останні місяці.

Для цього українські оператори БпЛА націлюються на відкритий люк російського танка, двигун або боєприпаси, що зберігаються в башті.

"Українські безпілотники, ймовірно, здатні тимчасово вивести бронетехніку з ладу під час бойової операції, але сучасні безпілотники з відносно легким корисним навантаженням навряд чи здатні знищити бронетехніку", — вважають аналітики.

Також ускладнити удари по бронетехніці можуть системи радіоелектронної боротьби і посилена броня.

Тому українські оператори дронів визнають, що не зможуть утримати лінію фронту без артилерії та піхоти. Однак не зважаючи на це, ЗСУ вдалося частково відбити зростаючий темп російських механізованих атак в останні тижні.

"Здатність України відбивати механізовані атаки за допомогою БпЛА є частковим пом'якшенням, але постійна нестача артилерії позбавляє українські війська можливості знищувати бронетехніку швидко і у великій кількості", — додали в Інституті.

Також в ISW зазначали, що наростити боєздатність української армії допоможе лише західна зброя.

Крім того, аналітики вважають, що росіяни збільшують інтенсивність наступальних дій по всій лінії фронту в Україні. Одночасно вони намагаються зменшити можливі втрати особового складу та техніки.

ЗСУ
безпілотники
боєприпаси
дрони
війна в Україні
фронт

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