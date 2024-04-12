ЗСУ зазнає великих втрат через застосування радянської доктрини — Defense One

Танк M1A1 Abrams. Фото: defenseimagery.mil

ЗСУ зазнає великих втрат через неприйняття західної тактики ведення війни. Повідомляється, що наразі Україна використовує радянську воєнну доктрину.

Про це заявило видання Defense One у четвер, 11 квітня.

Читайте також:

Що відбудеться, якщо Україна перейде на на західну доктрину

Згідно з повідомленням, у березні, під час зіткнення на захід від Авдіївки, 47-ма окрема механізована бригада втратила три танки M1A1 Abrams, чотири бойові машини піхоти M2A2 Bradley та дві інженерні машини Breacher, що складає 10% від загальної кількості танків бригади, 5% її БМП та третину броньованих інженерних машин.

Експерти з Forecast International Weapons Group наголошують, що самі технології не є вирішальним фактором у сучасних бронетанкових конфліктах, а ключовим є тактичне використання озброєння.

Аналітики вказують на те, що як українські, так і російські війська виявили значну неефективність у використанні можливостей сучасної зброї. Вони стверджують, що якщо українські війська будуть застосовувати західні танки відповідно до західних військових доктрин, це може мати руйнівні наслідки для російських військ. Проте, якщо вони продовжать використовувати їх згідно з радянською доктриною, результати на полі бою можуть бути катастрофічними.

Згідно з аналітичними даними, події в Авдіївці свідчать про те, що українські сили не адаптувалися до західної військової доктрини.

Нагадаємо, що в ISW розповіли, чи здатні дрони компенсувати дефіцит снарядів ЗСУ на фронті.

Раніше ми писали, що в ISW зазначали, що наростити боєздатність української армії допоможе лише західна зброя.