ВСУ заставили оккупантов оставить позиции под Авдеевкой

ВСУ продолжают наступление. Фото: Генштаб

Украинские военные выбили российские войска с позиций в районе Авдеевки Донецкой области в среду, 2 августа. Кроме того, силы обороны сдерживают наступление оккупантов на Лимано-Купянском направлении.

Об этом рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Павел Ковальчук в эфире телемарафона.

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Контрнаступление ВСУ продолжается

"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки", — сказал он.

Кроме того, по его данным, на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее города.

"Враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки", — добавил Ковальчук, отметив, что враг продолжает сопротивляться, применяет резервы, продолжаются тяжелые бои.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

В то же время силы обороны ведут наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на занятых рубежах, нанося значительные потери противнику.

Напоминаем, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили 14 артиллерийских средств врага на огневых позициях. Среди них четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре пункта управления и ряд других важных объектов.