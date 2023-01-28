Сводка Генштаба ВСУ 28 января: Украинские военные уничтожили самолет, вертолет и два дрона оккупантов

Украинские защитники продолжают отбивать атаки врага

Враг продолжает весны наступательные действия по трем направлениям фронта — на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. В то же время ВСУ отразили ряд атак россиян и нанесли удары по их позициям и районам сосредоточения живой силы.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Атаки врага

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных, один из них по гражданской инфраструктуре Запорожья, и 26 авиационных ударов и произвели 81 обстрел из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам в городе Очакове. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

В Генштабе также было предупреждают, что угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

"Противник продолжает вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях – обороняется", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Удары ВСУ

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, наши воины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и два БПЛА типа "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили два пункта управления, две позиции ПВО противника и пять районов сосредоточения его живой силы.

Ситуация на оперативных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Рожковичи и Бачевск – Сумской.

На Слобожанском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Огневого поражения потерпели районы более тридцати населенных пунктов, среди них: Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник оказал огневое влияние по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это – Ивановка, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Спорное, Верхнекаменное, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск, Дружба, Северное, Железное и Торецк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву.

В Запорожском направлении пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Времевка и Новополь на Донечине, а также Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Староукраинка, Чаривное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. В общей сложности более 30 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Камышаны и Херсон.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины формируют первые в мире ударные роты беспилотников в рамках проекта "Армия дронов". Создание ударных ртов беспилотников утвердил во время заседания Ставки главнокомандующего Валерий Залужный.