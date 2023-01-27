Україна потрібно 300-500 танків для початку наступальних операцій на фронті

Президент України Володимир Зеленський

Україна потрібно 300-500 танків для початку наступальних операцій на тимчасово окупованих територіях. Деякі країни вже ухвалили рішення про постачання бойових броньованих машин нашій країні.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

Деталі

"Ми паралельно будуємо якусь кількість танків. Ремонтуємо свої танки. Я не готовий говорити про це дуже детально, тому що вони (окупанти. — Ред.) б'ють по наших логістичних центрах. Тому нам потрібно зараз 300-500 танків. Ось, чому я так до цього ставлюся. Танки потрібні для наступальних дій по нашій землі, на нашій землі. Броньована техніка потрібна, щоб захистити наших людей", — сказав Зеленський.

Голова держави подякував Німеччині, Великій Британії та США за те, що вони ухвалили рішення про постачання танків Україні.

"Я вдячний світу за підтримку України. Але якщо ми говоримо відкрито і чесно, то кількість танків і термін, коли вони можуть до нас доїхати, мають важливу роль. У нас є зброя щодо якої було ухвалено рішення, а вона досі не доїхала. Буває, місяці їде ця зброя. Я не кажу, що хтось винен у цьому, просто говорю, що полегшення настає тоді, коли те, що партнери дають, починає працювати на захист нашої армії", — додав Президент.

Нагадаємо, влада Великої Британії у січні офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2.

Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Відомо також, що Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC — "легких колісних танків" — уже на початку лютого.