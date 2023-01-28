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ЗСУ знищили літак, вертоліт та два дрони окупантів, — Генштаб

28 січня 2023 07:17
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зведення Генштабу ЗСУ 28 січня: Українські військові знищили літак, вертоліт та два дрони окупантів
Українські захисники продовжують відбивати атаки ворога
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Ворог продовжує весни наступальні дії на трьох напрямках фронту – на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Водночас ЗСУ відбили низку атак росіян та завдали ударів по їхніх позиціях та районах зосередження живої сили. 

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ

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Атаки ворога

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних, один з них по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, і 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних обєктах у місті Очакові. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

У Генштабі також попередили, що загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

"Противник продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється", — йдеться у повідомленні. 

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області.

Удари ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, наші воїни знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та два БпЛА типу "Суперкам".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, дві позиції ППО противника та п'ять районів зосередження його живої сили.

Ситуація на оперативних напрямках

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. 
  • На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Рожковичі і Бачівськ - Сумської.
  •  На Слобожанському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Вогневого ураження зазнали райони понад тридцяти населених пунктів, серед них: Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ Харківської області. 
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник завдав вогневого впливу по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема, це - Іванівка, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.
  • На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 40 населених пунктів. Серед них – Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Дружба, Північне, Залізне і Торецьк на Донеччині.
  • На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Веселе, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.
  • На Новопавлівському напрямку противник знову обстріляв Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву.
  • На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Новопіль на Доннечині, а також Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Загалом понад 30 населених пунктів.
  • На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Комишани та Херсон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Збройних силах України формують перші у світі ударні роти безпілотників у рамках проєкту "Армія дронів". Створення ударних ротів безпілотників затвердив під час засідання Ставки головнокомандувача Валерій Залужний.

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