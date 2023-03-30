ВСУ уничтожили почти 173 тысячи российских военных: Генштаб сообщил о свежих потерях рф

Украинские защитники продолжают уничтожать российские оккупационные войска

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 29 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли один танк, восемь бронемашин, 12 артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери русской армии таковы:

личного состава — около 172 900 (+560) человек ликвидировано;

танков — 3 610 (+1) ед.;

боевых бронированных машин — 6 974 (+8) ед.;

артиллерийских систем — 2 671 (+12) ед.;

РСЗО — 526 (+0) ед.;

средств ПВО — 278 (+1) ед.;

самолетов — 306 (+0) ед.;

вертолетов — 291 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2239 (+0);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 518 (+11) ед.;

специальной техники — 291 (+3).

Напомним, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал появление на вооружении Сил обороны Украины ударных беспилотников с дальностью полета более 3000 км. Он также обнародовал фото с намеком на сюрпризы для москвы.

Фото: ВСУ