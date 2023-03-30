ВСУ уничтожили почти 173 тысячи российских военных: Генштаб сообщил о свежих потерях рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Ликвидированные захватчики
За 29 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли один танк, восемь бронемашин, 12 артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери русской армии таковы:
- личного состава — около 172 900 (+560) человек ликвидировано;
- танков — 3 610 (+1) ед.;
- боевых бронированных машин — 6 974 (+8) ед.;
- артиллерийских систем — 2 671 (+12) ед.;
- РСЗО — 526 (+0) ед.;
- средств ПВО — 278 (+1) ед.;
- самолетов — 306 (+0) ед.;
- вертолетов — 291 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2239 (+0);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 518 (+11) ед.;
- специальной техники — 291 (+3).
Напомним, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал появление на вооружении Сил обороны Украины ударных беспилотников с дальностью полета более 3000 км. Он также обнародовал фото с намеком на сюрпризы для москвы.
Фото: ВСУ