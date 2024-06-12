Ночью украинские военные повредили российские системы ПВО в Крыму

Система ПВО С-400. Фото: росСМИ

Силы обороны Украины в ночь на среду, 12 июня, атаковали российские зенитные ракетные комплексы во временно оккупированном Крыму. Подтверждены попадания в районе вражеских целей.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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"Силы обороны Украины продолжают уничтожать ПВО РФ во временно оккупированном Крыму. Сегодня ночью наши войска снова атаковали российские зенитные ракетные комплексы, которые захватчики развернули на украинском полуострове", — говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что на этот раз был нанесен групповой ракетный удар по одному зенитному ракетному дивизиону С-300 и двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.

"Подтверждено попадание в районах целей.

В частности, по результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400", — отметили защитники.

В то же время уточняется информация о третьем радаре. Также зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов России.

Скриншот поста Генштаба

Ранее британская разведка писала, что поражение двух паромных переправ россиян в Крыму, вероятно, повлекло за собой серьезные логистические проблемы для РФ. Переправы были основными способами поставки вооружения и провизии на полуостров из России.

Кроме того, партизаны сообщали, что военнослужащие ПВО России в Крыму получили приказ об эвакуации своих семей с территории полуострова.