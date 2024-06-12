Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow ВСУ уничтожили радары российских систем ПВО в Крыму, — Генштаб arrow

ВСУ уничтожили радары российских систем ПВО в Крыму, — Генштаб

12 июня 2024 13:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ночью украинские военные повредили российские системы ПВО в Крыму
Система ПВО С-400. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Силы обороны Украины в ночь на среду, 12 июня, атаковали российские зенитные ракетные комплексы во временно оккупированном Крыму. Подтверждены попадания в районе вражеских целей.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

Читайте также:

Повреждение ПВО в Крыму

"Силы обороны Украины продолжают уничтожать ПВО РФ во временно оккупированном Крыму. Сегодня ночью наши войска снова атаковали российские зенитные ракетные комплексы, которые захватчики развернули на украинском полуострове", — говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что на этот раз был нанесен групповой ракетный удар по одному зенитному ракетному дивизиону С-300 и двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.

"Подтверждено попадание в районах целей.
В частности, по результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400", — отметили защитники.

В то же время уточняется информация о третьем радаре. Также зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов России.

null
Скриншот поста Генштаба

Ранее британская разведка писала, что поражение двух паромных переправ россиян в Крыму, вероятно, повлекло за собой серьезные логистические проблемы для РФ. Переправы были основными способами поставки вооружения и провизии на полуостров из России.

Кроме того, партизаны сообщали, что военнослужащие ПВО России в Крыму получили приказ об эвакуации своих семей с территории полуострова.

ПВО
ракетный удар
война в Украине
российские войска
оккупанты
Генштаб ВСУ
Крым
ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор