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ЗСУ знищили радари російських систем ППО у Криму, — Генштаб

12 червня 2024 13:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вночі українські військові пошкодили російські системи ППО в Криму
Система ППО С-400. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сили оборони України в ніч проти середи, 12 червня, атакували російські зенітні ракетні комплекси в тимчасово окупованому Криму. Підтверджені влучання в районі ворожих цілей.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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"Сили оборони України продовжують знищувати ППО РФ в тимчасово окупованому Криму. Сьогодні вночі наші війська знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на українському півострові", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі розповіли, що цього разу було завдано групового ракетного удару по одному зенітному ракетному дивізіону С-300 та двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. 

"Підтверджено влучання в районах цілей.
Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400", — зауважили захисники.

Водночас уточнюється інформація щодо третього радара. Також зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів Росії.

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Скриншот допису Генштабу

Раніше британська розвідка писала, що ураження двох поромних переправ росіян у Криму, ймовірно, спричинило серйозні логістичні проблеми для РФ. Переправи були основними шляхами постачання озброєння та провізії на півострів з Росії.

Крім того, партизани повідомляли, що військовослужбовці ППО Росії у Криму отримали наказ про евакуацію своїх сімей з території півострова.

ППО
ракетний удар
війна в Україні
російські війська
окупанти
Генштаб ЗСУ
Крим
ЗСУ

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