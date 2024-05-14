ВСУ уничтожили еще 1400 оккупантов и одну враждебную ПВО — данные Генштаба
За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 1400 оккупантов. Кроме того, враг потерял немало военной техники и одну систему противовоздушной обороны. В конце концов, по всем направлениям фронта российские военные пытаются наступать, продолжаются бои.
Об этом говорится в отчете и утренней аналитике Генерального штаба от 13 и 14 мая.
Потери армии РФ
- личного состава — около 485430 (+1400) человек;
- танков — 7496 (+11) единиц;
- боевых бронированных машин — 14460 (+43) единиц;
- артиллерийских систем — 12515 (+28) единиц;
- РСЗО — 1070 (+0) единиц;
- средств ПВО — 798 (+1) единицы;
- самолетов — 351 (+1) единиц;
- вертолетов — 325 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 9985 (+49) единиц;
- крылатых ракет — 2 197 (+3) единиц;
- кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 16907 (+29) единиц;
- специальной техники — 2054 (+6) единиц.
Ситуация на направлениях фронта
С начала 13 мая на поле боя произошло 148 боевых столкновений.
Харьковское направление: ВСУ отбили 13 атак противника на направлениях Новая Товолжанка (РФ) — Волчанск, Шебекино (РФ) — Волчанск, Гатище — Волчанск, Муром — Старица, Стрелка — Глубокое, Бдительная — Глубокое, Глубокое — Липцы.
Купянское направление: ВСУ отбили 22 атаки противника на направлениях Лиман Первый — Синьковка, Ольшанка — Синьковка, Крахмальное — Берестово, Коломыйчиха — Стельмаховка, Ковалевка — Новоегоровка, Площанка — Макеевка. В ходе боев потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.
Лиманское направление: ВСУ отбили одну атаку противника в направлении Червонопоповка — Ивановка, на отдельных участках улучшили тактическое положение.
Северское направление: ВСУ отбили 15 атак противника на направлениях Лисичанск — Белогоровка, Новодружеск — Белогоровка, Веселое — Верхнекамянское, Золотаровка — Верхнекамянское, Веселое — Раздолевка, Николаевка — Спорное.
Краматорское направление: ВСУ отбили 35 атак противника на направлениях Бахмут — Ивановское, Бахмут — Клищиевка, Одрадовка — Клищиевка.
Покровское направление: ВСУ отбили 33 атаки противника на направлениях Очеретино — Новоалександровка, Очеретино — Евгеньевка, Очеретино — Калиново, Архангельское — Новоалександровка.
Кураховское направление: ВСУ отбили 13 атак противника на направлениях Старомихайловка — Красногоровка, Славное — Новомихайловка.
Времевское направление: ВСУ отбили 11 атак противника на направлениях Солодкое — Водяное, Заветное Желание — Старомайорское, Володино — Старомайорское.
Приднепровское направление: ВСУ отбили четыре атаки противника в направлении Олешковские Пески — Крынки.
Напомним, 13 мая российские военные продолжали тактические наступления на север и северо-восток от города Харькова. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия ставит перед собой цель быстро создать "буферную зону" вдоль границы с Украиной, а не продвижение вглубь территории.
К слову, ночью 14 мая враг нанес массированный удар по Украине, выпустив 18 ударных беспилотников и одну баллистическую ракету типа "Искандер".
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