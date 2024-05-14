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ЗСУ знищили ще 1400 окупантів та одну ворожу ППО — дані Генштабу

14 травня 2024 08:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ знищили ще 1400 окупантів та одну ворожу ППО — дані Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/osirskiy
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу Збройні Сили України ліквідували ще 1400 окупантів. Крім того, ворог втратив чимало військової техніки та одну систему протиповітряної оборони. Зрештою, на усіх напрямках фронту російські військові намагаються наступати, тривають бої.

Про це йдеться у звіті та ранковій аналітиці Генерального штабу від 13 та 14 травня відповідно. 

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Втрати армії РФ 

  • особового складу — близько 485430 (+1400) осіб;
  • танків — 7496 (+11) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 14460 (+43) одиниць;
  • артилерійських систем — 12515 (+28) одиниць;
  • РСЗВ — 1070 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 798 (+1) одиниці;
  • літаків — 351 (+1) одиниць;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9985 (+49) одиниць;
  • крилатих ракет — 2 197 (+3) одиниць;
  • кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16907 (+29) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2054 (+6) одиниць.
Скільки окупантів знищили ЗСУ 13 травня
Орієнтовні втрати російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

 

Ситуація на напрямках фронту

Із початку 13 травня на полі бою відбулося 148 бойових зіткнень. 

Харківський напрямок: ЗСУ відбили 13 атак противника на напрямках Нова Товолжанка (РФ) — Вовчанськ, Шебекіно (РФ) — Вовчанськ, Гатище — Вовчанськ, Муром — Стариця, Стрілеча — Глибоке, Пильна — Глибоке, Глибоке — Липці.

Куп'янський напрямок: ЗСУ відбили 22 атаки противника на напрямках Лиман Перший — Синьківка, Вільшанка — Синьківка, Крохмальне — Берестове, Коломийчиха — Стельмахівка, Ковалівка — Новоєгорівка, Площанка — Макіївка. В ході боїв втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. 

Лиманський напрямок: ЗСУ відбили одну атаку противника на напрямку Червонопопівка — Іванівка, на окремих ділянках покращили тактичне положення.

Сіверський напрямок: ЗСУ відбили 15 атак противника на напрямках Лисичанськ — Білогорівка, Новодружеськ — Білогорівка, Веселе — Верхньокамянське, Золотарівка — Верхньокамянське, Веселе — Роздолівка, Миколаївка — Спірне. 

Краматорський напрямок: ЗСУ відбили 35 атак противника на напрямках Бахмут — Іванівське, Бахмут — Кліщіївка, Одрадівка — Кліщіївка. 

Покровський напрямок: ЗСУ відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине — Новоолександрівка, Очеретине — Євгенівка, Очеретине — Калинове, Архангельське — Новоолександрівка.

Курахівський напрямок: ЗСУ відбили 13 атак противника на напрямках Старомихайлівка — Красногорівка, Славне — Новомихайлівка.

Времівський напрямок: ЗСУ відбили 11 атак противника на напрямках Солодке — Водяне, Завітне Бажання — Старомайорське, Володине — Старомайорське.

Придніпровський напрямок: ЗСУ відбили чотири атаки противника на напрямку Олешківські Піски — Кринки.

Ситуація на фронті
Скриншот
Яка ситуація на фронті
Скриншот

 

Нагадаємо, 13 травня російські військові продовжували тактичні наступи на північ і північний схід від міста Харкова. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія ставить перед собою ціль швидко створити "буферну зону" вздовж кордону з Україною, а не просування вглибину території. 

До слова, уночі 14 травня ворог завдав масованого удару по Україні, випустивши 18 ударних безпілотників та одну балістичну ракету типу "Іскандер". 

війна
ЗСУ
росіяни
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
Олександр Сирський

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