Нічна атака по Україні — скільки дронів та ракет збила ППО

Робота ППО. Фото: Генштаб

Російські загарбники завдали масованого удару по Україні у ніч, проти 14 травня. Ворог випустив 18 ударних безпілотників та одну балістичну ракету типу "Іскандер".

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Читайте також:

Результат роботи ППО

"У ніч на 14 травня 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму", — написали у Повітряних Силах, говорячи про атаку.

Там додали, що завдяки силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 18 ворожих "шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.

Результат роботи ППО. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, уночі 14 травня вибухи лунали у Дніпрі, Умані, а також Харкові. Вранці стало відомо, що ворог завдав удару по Київському району Харкова.

До слова, 13 травня російські окупанти вкотре остріляли Харківську область. Під ударом ворога опинилася ферма в селищі Коротич. Унаслідок цієї атаки один цивільний чоловік загинув, а ще троє людей отримали поранення.