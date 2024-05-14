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Нічна атака по Україні — скільки дронів та ракет збила ППО

14 травня 2024 07:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Нічна атака по Україні — скільки дронів та ракет збила ППО
Робота ППО. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники завдали масованого удару по Україні у ніч, проти 14 травня. Ворог випустив 18 ударних безпілотників та одну балістичну ракету типу "Іскандер". 

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук. 

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Результат роботи ППО

"У ніч на 14 травня 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму", — написали у Повітряних Силах, говорячи про атаку. 

Там додали, що завдяки силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 18 ворожих "шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.

Робота ППО 14 травня
Результат роботи ППО. Фото: ПС ЗСУ

 

Нагадаємо, уночі 14 травня вибухи лунали у ДніпріУмані, а також Харкові. Вранці стало відомо, що ворог завдав удару по Київському району Харкова.

До слова, 13 травня російські окупанти вкотре остріляли Харківську область. Під ударом ворога опинилася ферма в селищі Коротич. Унаслідок цієї атаки один цивільний чоловік загинув, а ще троє людей отримали поранення.

війна
ЗСУ
українці
безпілотники
Україна
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ППО
ракети
війна в Україні

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