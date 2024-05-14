Нічна атака по Україні — скільки дронів та ракет збила ППО
Російські загарбники завдали масованого удару по Україні у ніч, проти 14 травня. Ворог випустив 18 ударних безпілотників та одну балістичну ракету типу "Іскандер".
Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
Результат роботи ППО
"У ніч на 14 травня 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму", — написали у Повітряних Силах, говорячи про атаку.
Там додали, що завдяки силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 18 ворожих "шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.
Нагадаємо, уночі 14 травня вибухи лунали у Дніпрі, Умані, а також Харкові. Вранці стало відомо, що ворог завдав удару по Київському району Харкова.
До слова, 13 травня російські окупанти вкотре остріляли Харківську область. Під ударом ворога опинилася ферма в селищі Коротич. Унаслідок цієї атаки один цивільний чоловік загинув, а ще троє людей отримали поранення.
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