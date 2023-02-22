Потери российской армии на 22 февраля

ВСУ уничтожили уже 145 тысяч российских военных: Генштаб назвал новые потери россии
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Ликвидированные войска рф
За 21 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли восемь танков, семь бронемашин и семь артиллерийских систем.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 145 060 (+620) человек ликвидировано;
- танков — 3 334 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин — 6 569 (+7) ед.;
- артиллерийских систем — 2 345 (+7) ед.;
- РСЗО — 471 (+0) ед.;
- средств ПВО — 243 (+0) ед.;
- самолетов — 299 (+0) ед.;
- вертолетов — 287 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2026 (+3);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 212 (+2) ед.;
- специальной техники — 226 (+0).
Напомним, что на юге Запорожской области оккупанты закрывают госучреждения и распускают слухи о наступлении ВСУ.
Фото: Генштаб ВСУ