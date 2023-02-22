Потери российской армии на 22 февраля

Украинские защитники в сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные войска рф

За 21 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли восемь танков, семь бронемашин и семь артиллерийских систем.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава — около 145 060 (+620) человек ликвидировано;

танков — 3 334 (+8) ед.;

боевых бронированных машин — 6 569 (+7) ед.;

артиллерийских систем — 2 345 (+7) ед.;

РСЗО — 471 (+0) ед.;

средств ПВО — 243 (+0) ед.;

самолетов — 299 (+0) ед.;

вертолетов — 287 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2026 (+3);

крылатых ракет — 873 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 212 (+2) ед.;

специальной техники — 226 (+0).

Напомним, что на юге Запорожской области оккупанты закрывают госучреждения и распускают слухи о наступлении ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ