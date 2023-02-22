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ВСУ уничтожили уже 145 тысяч российских военных: Генштаб назвал новые потери россии

22 февраля 2023 08:31
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Потери российской армии на 22 февраля
Украинские защитники в сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 21 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли восемь танков, семь бронемашин и семь артиллерийских систем.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

  • личного состава — около 145 060 (+620) человек ликвидировано;
  • танков — 3 334 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин — 6 569 (+7) ед.;
  • артиллерийских систем — 2 345 (+7) ед.;
  • РСЗО — 471 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 243 (+0) ед.;
  • самолетов — 299 (+0) ед.;
  • вертолетов — 287 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2026 (+3);
  • крылатых ракет — 873 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 212 (+2) ед.;
  • специальной техники — 226 (+0).

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Напомним, что на юге Запорожской области оккупанты закрывают госучреждения и распускают слухи о наступлении ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ

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