Втрати російської армії на 22 лютого

Українські захисники за добу знищили велику кількість російських загарбників та одиниць військової техніки росіян

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані війська рф

За 21 лютого українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили вісім танків, сім бронемашин та сім артилерійських систем.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

особового складу — близько 145 060 (+620) осіб ліквідовано;

танків — 3 334 (+8) од.;

бойових броньованих машин — 6 569 (+7) од.;

артилерійських систем — 2 345 (+7) од.;

РСЗВ — 471 (+0) од.;

засобів ППО — 243 (+0) од.;

літаків — 299 (+0) од.;

гелікоптерів — 287 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 026 (+3);

крилатих ракет — 873 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 212 (+2) од.;

спеціальної техніки — 226 (+0).

Нагадаємо, що на півдні Запорізької області окупанти закривають держустанови і розпускають чутки про наступ ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ