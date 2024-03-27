ВСУ уничтожили важное оружие врага и атаковали позиции РФ — утренняя сводка Генштаба

Украинские военные. Иллюстративное фото: t.me/s/V_Zelenskiy_official

В Украине продолжаются 763 сутки полномасштабной войны против России. За прошедшие сутки на фронте произошло 67 боевых столкновений. Украинским бойцам удалось уничтожить средства противовоздушной обороны, артиллерию и склад боеприпасов противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook в среду, 27 марта.

Читайте также:

Российские удары по ВСУ

Оккупанты нанесли пять ракетных и 74 авиационных удара по Украине. Кроме того, было совершено 152 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ. В результате очередных атак врага есть погибшие и травмированные среди гражданского населения.

Россияне нанесли удар 13 дронами типа Shahed по Украине в ночь на среду, 27 марта. Силам ПВО удалось уничтожить 10 воздушных целей.

Cили ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Под авиационным огнем противника оказались населенные пункты Луганщины, Донетчины и Запорожской области. Из артиллерии захватчики обстреляли 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении ВСУ отразили атаку противника в районе Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 атак врага в районах населенных пунктов Луганской области и Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении ВСУ отразили семь атак россиян возле населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники Украины отбили девять атак врага в районах населенных пунктов Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное. Там оккупанты пытались 26 раз с помощью авиации прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении враг также с помощью авиации семь раз атаковал позиции украинских бойцов в Донецкой и Запорожской областей.

Украинский танк. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении захватчики пытаются выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. За минувшие сутки произошло три напрасных атаки россиян в районе Крынок Херсонской области.

Удары ВСУ по оккупантам

Несмотря на постоянные атаки врага, бойцы ВСУ продолжают давать достойный отпор противнику на фронте. Они наносят значительные потери в технике и личном составе РФ.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", — говорится в сообщении.

Вдобавок, ракетные войска уничтожили средство ПВО, артиллерийское средство и состав боеприпасов захватчиков.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Потери россиян на войне по состоянию на 27 марта

личного состава — около 439 190 (+1030) человек;

танков — 6 904 (+11) единицы;

боевых бронированных машин — 13 216 (+9) единиц;

артиллерийских систем — 10 931 (+27) единица;

РСЗО — 1 019 (+0) единиц;

средств ПВО — 728 (+1) единиц;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 8578 (+25) единиц;

крылатых ракет — 2015 (+1) единиц;

кораблей – 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 14 539 (+51) единиц;

специальной техники — 1794 (+5) единицы.

Потери оккупантов 27 марта. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, бойцы аэроразведки роты Luatwaffe уничтожили две вражеские самоходные артиллерийские установки "Нона". Командир группы Николай Колесник показал кадры ликвидации.

Также мы писали, что бойцы полка "Азов" профессионально и точно атакуют позиции захватчиков. Воины показали кадры работы минометного расчета по врагу возле Кременной Луганской области.