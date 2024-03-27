ВСУ уничтожили важное оружие врага и атаковали позиции РФ — утренняя сводка Генштаба
В Украине продолжаются 763 сутки полномасштабной войны против России. За прошедшие сутки на фронте произошло 67 боевых столкновений. Украинским бойцам удалось уничтожить средства противовоздушной обороны, артиллерию и склад боеприпасов противника.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook в среду, 27 марта.
Российские удары по ВСУ
Оккупанты нанесли пять ракетных и 74 авиационных удара по Украине. Кроме того, было совершено 152 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ. В результате очередных атак врага есть погибшие и травмированные среди гражданского населения.
Россияне нанесли удар 13 дронами типа Shahed по Украине в ночь на среду, 27 марта. Силам ПВО удалось уничтожить 10 воздушных целей.
Под авиационным огнем противника оказались населенные пункты Луганщины, Донетчины и Запорожской области. Из артиллерии захватчики обстреляли 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на направлениях фронта
На Купянском направлении ВСУ отразили атаку противника в районе Ивановки Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 атак врага в районах населенных пунктов Луганской области и Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении ВСУ отразили семь атак россиян возле населенных пунктов Донецкой области.
На Авдеевском направлении защитники Украины отбили девять атак врага в районах населенных пунктов Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное. Там оккупанты пытались 26 раз с помощью авиации прорвать оборону ВСУ.
На Ореховском направлении враг также с помощью авиации семь раз атаковал позиции украинских бойцов в Донецкой и Запорожской областей.
На Херсонском направлении захватчики пытаются выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. За минувшие сутки произошло три напрасных атаки россиян в районе Крынок Херсонской области.
Удары ВСУ по оккупантам
Несмотря на постоянные атаки врага, бойцы ВСУ продолжают давать достойный отпор противнику на фронте. Они наносят значительные потери в технике и личном составе РФ.
"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", — говорится в сообщении.
Вдобавок, ракетные войска уничтожили средство ПВО, артиллерийское средство и состав боеприпасов захватчиков.
Потери россиян на войне по состоянию на 27 марта
- личного состава — около 439 190 (+1030) человек;
- танков — 6 904 (+11) единицы;
- боевых бронированных машин — 13 216 (+9) единиц;
- артиллерийских систем — 10 931 (+27) единица;
- РСЗО — 1 019 (+0) единиц;
- средств ПВО — 728 (+1) единиц;
- самолетов — 347 (+0) единиц;
- вертолетов — 325 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 8578 (+25) единиц;
- крылатых ракет — 2015 (+1) единиц;
- кораблей – 26 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 14 539 (+51) единиц;
- специальной техники — 1794 (+5) единицы.
Напомним, бойцы аэроразведки роты Luatwaffe уничтожили две вражеские самоходные артиллерийские установки "Нона". Командир группы Николай Колесник показал кадры ликвидации.
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