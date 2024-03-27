ЗСУ знищили важливу зброю ворога та атакували позиції РФ — ранкове зведення Генштабу

Українські військові. Ілюстративне фото: t.me/s/V_Zelenskiy_official

В Україні триває 763 доба повномасштабної війни проти Росії. За минулу добу на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Українським бійцям вдалося знищити засоби протиповітряної оборони, артилерії та склад боєприпасів противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook в середу, 27 березня.

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Російські удари по ЗСУ

Окупанти завдали п'ять ракетних та 74 авіаційних удари по Україні. Крім того, було здійснено 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ. Внаслідок чергових атак ворога є загиблі та травмовані серед цивільного населення.

Росіяни завдали удару 13 дронами типу "Shahed" по Україні в ніч проти середи, 27 березня. Силам ППО вдалося знищити 10 повітряних цілей.

Cили ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Під авіаційним вогнем противника опинилися населені пункти Луганщини, Донеччини та Запорізької області. З артилерії загарбники обстріляли 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили атаку противника в районі Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Луганської області та Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили сім атак росіян біля населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку, захисники України відбили дев'ять атак ворога в районах населених пунктів Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне. Там окупанти намагалися 26 разів за допомогою авіації прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку ворог також за допомогою авіації сім разів атакував позиції українських бійців у Донецькій області та Запорізькій області.

Український танк. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку загарбники намагаються вибити ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За минулу добу відбулося три марних атаки росіян в районі Кринок Херсонської області.

Удари ЗСУ по окупантах

Попри постійні атаки ворога бійці ЗСУ продовжують давати гідну відсіч противнику на фронті. Вони завдають значних втрат у техніці та особовому складі РФ.

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", — йдеться в повідомленні.

На додаток, ракетні війська знищили засіб ППО, артилерійський засіб та склад боєприпасів загарбників.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Втрати росіян на війні станом на 27 березня

особового складу — близько 439 190 (+1030) осіб;

танків — 6 904 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин — 13 216 (+9) одиниць;

артилерійських систем — 10 931 (+27) одиниць;

РСЗВ — 1 019 (+0) одиниць;

засобів ППО — 728 (+1) одиниці;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8 578 (+25) одиниць;

крилатих ракет — 2 015 (+1) одиниць;

кораблів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 14 539 (+51) одиниць;

спеціальної техніки — 1794 (+5) одиниць.

Втрати окупантів 27 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, бійці аеророзвідки роти Luatwaffe знищили дві ворожі самохідні артилерійські установки "Нона". Командир групи Микола Колесник показав кадри ліквідації.

Також ми писали, що бійці полку "Азов" професійно та точно атакують позиції загарбників. Воїни показали кадри роботи мінометного розрахунку по ворогу неподалік Кремінної Луганської області.