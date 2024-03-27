Бійці аеророзвідки влучно знищили ворожу САУ "Нона" — відео

Знищена російська техніка. Фото: скриншот з відео

Бійці аеророзвідки роти Luatwaffe завдали влучного удару, чим знищили дві ворожі самохідні артилерійські установки "Нона". Ворог якраз готувався завдати удару з цих САУ по українських військових.

Про це повідомив командир групи Микола Колесник у Facebook в середу, 27 березня.

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Колесник розповів, що наші бійці помітили дві ворожих 2С9 САУ "Нона" на вогневих позиціях, які готувались уразити по Силах оборони. За його словами, дальність стрільби цієї установки — 13 км.

"Виявлені екіпажем аеророзвідки роти LUFTWAFFE, вогневе ураження від засобів ураження старшого начальника ОТУ Запоріжжя. Пряме влучання, одна з детонацією, друга просто згоріла тихенько. Дякую всім за чудову роботу!" — зазначив командир групи.

Нагадаємо, нещодавно журналіст Юрій Бутусов показав знищення російських танків Т-80. Ворожі машини були ліквідовані аеророзвідниками підрозділу Shadow у Донецькій області.

А у 47-й окремій механізованій бригаді ЗСУ показали епічні кадри вогневої роботи американського танка Abrams М1, який "полював" на окупантів на Донеччині.