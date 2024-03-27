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Бійці аеророзвідки влучно знищили ворожу САУ "Нона" — відео

27 березня 2024 07:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці аеророзвідки влучно знищили ворожу САУ "Нона" — відео
Знищена російська техніка. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці аеророзвідки роти Luatwaffe завдали влучного удару, чим знищили дві ворожі самохідні артилерійські установки "Нона". Ворог якраз готувався завдати удару з цих САУ по українських військових. 

Про це повідомив командир групи Микола Колесник у Facebook в середу, 27 березня. 

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Колесник розповів, що наші бійці помітили дві ворожих 2С9 САУ "Нона" на вогневих позиціях, які готувались уразити по Силах оборони. За його словами, дальність стрільби цієї установки — 13 км.

"Виявлені екіпажем аеророзвідки роти LUFTWAFFE, вогневе ураження від засобів ураження старшого начальника ОТУ Запоріжжя. Пряме влучання, одна з детонацією, друга просто згоріла тихенько. Дякую всім за чудову роботу!" — зазначив командир групи. 

Нагадаємо, нещодавно журналіст Юрій Бутусов показав знищення російських танків Т-80. Ворожі машини були ліквідовані аеророзвідниками підрозділу Shadow у Донецькій області.

А у 47-й окремій механізованій бригаді ЗСУ показали епічні кадри вогневої роботи американського танка Abrams М1, який "полював" на окупантів на Донеччині.

ЗСУ
росіяни
обстріли
військова техніка
війна в Україні

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