ВСУ уничтожили вражеские ЗРК и станцию РЭБ, — Генштаб

ВСУ атаковали оккупантов

За минувшие сутки, 22 марта, украинские военные нанесли удары по зенитно-ракетному комплексу противника и провели 12 атак на территории, где сосредоточены военные личности и техника оккупантов. Наши ракетные войска и артиллерия также поразили несколько целей врага, включая пункт управления, три района сосредоточения личного состава и станцию радиоэлектронной борьбы, а также состав боеприпасов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ наносят удары по врагу

Украинская авиация успешно нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, который может использоваться для нанесения ударов по нашим военным и гражданским объектам. В то же время, мы продолжаем активно действовать на территории, где находятся оккупационные силы, и ведем наступление на вражеские позиции. В результате этого были поражены 12 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Кроме того, наши ракетные войска и артиллерия также продолжают наносить удары по вражеским объектам. В рамках этой операции мы поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, состав боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Эти удары помогают нейтрализовать вражескую угрозу и продвигают нас к победе.

Напомним, что Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" передал Вооруженным силам первый беспилотный разведывательный комплекс "ШАРК". С этим комплексом уже работают украинские артиллеристы.