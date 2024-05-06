ВСУ уничтожили уже более 475 тыс. оккупантов — утренняя сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Начались 803 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты непрерывно обстреливают территорию страны и пытаются прорваться на нескольких направлениях фронта. Однако украинские военные успешно противостоят врагу. С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать более 475 тысяч захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 6 мая.

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В целом противник нанес два ракетных и 120 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

К тому же российские оккупанты ночью в очередной раз атаковали Украину. Они применили 13 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 12 этих ударных дронов.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Черниговской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении украинскими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

На Лиманском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении ВСУ отражены 36 атак в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 27 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении враг шесть раз атаковал позиции защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, российские оккупанты совершили три безуспешные атаки на позиции наших войск.

Успехи ВСУ на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и четырем зенитно-ракетным комплексам врага.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, трех радиолокационных станциях, двух средствах противовоздушной обороны, двух артиллерийских средствах и трех других важных объектах противника", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери российских оккупантов:

личного состава — около 475 300 (+1040) человек;

танков — 7 380 (+5) единиц;

боевых бронированных машин — 14 213 (+34) единиц;

артиллерийских систем — 12 250 (+38) единиц;

РСЗО — 1 057 (+0) единиц;

средств ПВО — 791 (+1) единица;

самолетов — 349 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9 683 (+47) единицы;

крылатых ракет — 2 148 (+1) единиц;

кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 16 477 (+59) единиц;

специальной техники — 2 008 (+6) единицы.

Ориентировочные потери российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, представители правительства Соединенных Штатов Америки объявили о готовности поддержать новое контрнаступление Вооруженных сил Украины в 2025 году. Отмечается, что для этого Киеву необходимо как можно быстрее взять инициативу в военных действиях, поскольку преимущество России на фронте в 2024 может стать ключевым фактором.

Также бывший работник Пентагона, военный аналитик Стивен Брайен заявил, что Франция уже отправила в Украину первую группу из 100 легионеров. По его словам, солдаты, принадлежащие к третьему французскому пехотному полку Иностранного легиона, были размещены в Славянске для поддержки 54-й бригады Вооруженных сил Украины.