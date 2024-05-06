ЗСУ знищили вже понад 475 тис. окупантів — ранкове зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалася 803 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти безперервно обстрілюють територію країни та намагаються прорватися на декількох напрямках фронту. Однак українські військові успішно протистоять ворогу. З початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати понад 475 тисяч загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 6 травня.

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Загалом противник завдав два ракетних та 120 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

До того ж російські окупанти вночі вчергове атакували Україну. Вони застосували 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 12 цих ударних дронів.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Чернігівської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Харківської та Луганської областей.

На Лиманському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Луганської та Донецької областей.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбито 36 атак в районах населених пунктів Луганської та Донецької областей.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, російські окупанти здійснили три безуспішні атаки на позиції наших військ.

Успіхи ЗСУ на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та чотирьох зенітно-ракетних комплексах ворога.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, трьох радіолокаційних станціях, двох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та трьох інших важливих об’єктах противника", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати російських окупантів:

особового складу — близько 475 300 (+1040) осіб;

танків — 7 380 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин — 14 213 (+34) одиниць;

артилерійських систем — 12 250 (+38) одиниць;

РСЗВ — 1 057 (+0) одиниць;

засобів ППО — 791 (+1) одиниця;

літаків — 349 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9 683 (+47) одиниці;

крилатих ракет — 2 148 (+1) одиниць;

кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 16 477 (+59) одиниць;

спеціальної техніки — 2 008 (+6) одиниці.

Орієнтовні втрати російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, представники уряду Сполучених Штатів Америки оголосили про свою готовність підтримати новий контрнаступ Збройних сил України у 2025 році. Зазначається, що для цього Києву необхідно якнайшвидше взяти ініціативу у військових діях, оскільки перевага Росії на фронті у 2024 році може стати ключовим фактором.

Також колишній працівник Пентагону, військовий аналітик Стівен Браєн заявив, що Франція вже відправила до України першу групу зі 100 легіонерів. За його словами, солдати, які належать до третього французького піхотного полку Іноземного легіону, були розміщені в Слов’янську для підтримки 54-ї бригади Збройних сил України.