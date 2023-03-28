ВСУ уничтожили часть 10-го танкового полка рф: британская разведка объяснила причину этих потерь
В районе Авдеевки российские оккупационные войска лишились большого количества танков. Причиной потерь являются тактические ошибки при фронтальных атаках.
Об этом сообщило в своем ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.
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Авдеевка в приоритете
В последние дни российские оккупационные войска отдают приоритет наступательной операции в районе Авдеевки.
Однако захватчики достигли лишь незначительного прогресса, понеся при этом значительные потери в бронетехнике.
Потери 10-го танкового полка
Так, вероятно, значительную часть своих танков потерял 10-й танковый полк рф, входящий в состав 3-го армейского корпуса — первого крупного нового формирования, которое российское минобороны создало в августе 2022 года.
Потери полка произошли при попытке окружить Авдеевку с юга.
Причины потерь
По информации британской разведки, эти потери были нанесены тактически ложными фронтальными атаками.
Эти атаки, отметили военные аналитики Соединенного Королевства, сродни недавним попыткам россиян наступать под Угледаром.
Проблемы 3-го корпуса
Эксперты минобороны Великобритании отметили, что, по имеющейся информации, 3-й армейский корпус россии страдает от проблем с плохой дисциплиной и низким моральным духом.
Несмотря на обучение на белорусских полигонах, это военное формирование все еще показывает ограниченную боеспособность.
Напомним, Институт изучения войны отметил, что руководство россии привлекло опытных "вагнеровцев" к наступлению на Авдеевку.
Фото из российских СМИ