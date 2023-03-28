ВСУ уничтожили часть 10-го танкового полка рф: британская разведка объяснила причину этих потерь

Российские танкисты

В районе Авдеевки российские оккупационные войска лишились большого количества танков. Причиной потерь являются тактические ошибки при фронтальных атаках.

Об этом сообщило в своем ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

Авдеевка в приоритете

В последние дни российские оккупационные войска отдают приоритет наступательной операции в районе Авдеевки.

Однако захватчики достигли лишь незначительного прогресса, понеся при этом значительные потери в бронетехнике.

Потери 10-го танкового полка

Так, вероятно, значительную часть своих танков потерял 10-й танковый полк рф, входящий в состав 3-го армейского корпуса — первого крупного нового формирования, которое российское минобороны создало в августе 2022 года.

Потери полка произошли при попытке окружить Авдеевку с юга.

Причины потерь

По информации британской разведки, эти потери были нанесены тактически ложными фронтальными атаками.

Эти атаки, отметили военные аналитики Соединенного Королевства, сродни недавним попыткам россиян наступать под Угледаром.

Проблемы 3-го корпуса

Эксперты минобороны Великобритании отметили, что, по имеющейся информации, 3-й армейский корпус россии страдает от проблем с плохой дисциплиной и низким моральным духом.

Несмотря на обучение на белорусских полигонах, это военное формирование все еще показывает ограниченную боеспособность.

Напомним, Институт изучения войны отметил, что руководство россии привлекло опытных "вагнеровцев" к наступлению на Авдеевку.

Фото из российских СМИ