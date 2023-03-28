Керівництво рф залучило досвідчених "вагнерівців" до наступу на Авдіївку, — ISW
Російське військове керівництво, ймовірно, залучило до наступу на Авдіївку обмежену кількість висококваліфікованих підрозділів групи "Вагнер". Вони намагаються закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
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Начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський заявив 25 березня, що українська розвідка прогнозує появу "вагнерівців" на Авдіївському напрямку. Наступного дня російський користувач "ВКонтакте" опублікував некролог, в якому повідомив про загибель 20 березня в Авдіївці "вагнерівця" Євгена Малготіна. Він стверджував, що загиблий мав попередній військовий досвід і воював у другому російському добровольчому загоні Армії Республіки Сербської (зазвичай відомої як Армія боснійських сербів) у 1992 році.
"Схоже, що Малготін був досвідченим бійцем і, ймовірно, представляє бійця вищого калібру, який входить до складу сил спеціальних операцій "Вагнера". Незважаючи на те, що "Вагнер" залучив до операцій поблизу Бахмута більшу частину засуджених, ймовірно, у різних місцях України є контингент висококваліфікованих операторів", — йдеться у звіті.
Російське військове керівництво, можливо, вирішило розгорнути певні елементи "Вагнера" в районі Авдіївки в останні тижні, щоб підтримати виснажені та менш якісні елементи так званої "ДНР" у їхніх спробах взяти населений пункт. Якщо такі бойовики "Вагнера" воювали поблизу Авдіївки, їхня участь може допомогти пояснити обмежені тактичні успіхи в цьому районі за останній тиждень.
Нагадаємо, Авдіївка на Донеччині є критично важливою для ворога, тому російські війська намагаються взяти місто у "кільце". Ситуація в Авдіївці може стати другим Бахмутом.
Також ми писали, що продовження наступальних операцій рф навколо Бахмута та Авдіївки, а також вздовж луганської та західної донецької лінії фронту є ще одним показником того, що путін залишається відданим перемозі в тривалій війні, результат якої значною мірою визначається військовими реаліями на місці. Тепер ці атаки стали не просто безглуздими, а й фактично шкідливими для підготовки росії до наступної фази цієї війни.